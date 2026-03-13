Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 'Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ; "Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve iftar programına katılmak için Aydın'a geldi. Aydın Valiliği'nin ardından Bakan Bayraktar'ın ikinci durağı AK Parti Aydın İl Başkanlığı oldu. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, konuşmasında enerjinin önemine dikkat çekti. Bütün dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Her zamankinden daha çok birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Son yaşanan gelişmelerin arından 'enerji önemli bir şeymiş' denmeye başladı. Aslında enerji hep önemli bir şeydi. Enerjisiz bir hayat, elektriksiz bir hayatını düşünmek mümkün değil. Artık bütün dünyanın enerji kaynaklarına erişimi ve onları güvenceye almak için büyük bir mücadelesi var. Çok hassas dengede çok önemli bir süreci yönetmeye gayret ediyoruz. Bu dönemler bize bir kez daha gösterdi ki, Türkiye'nin uygulamış olduğu, Cumhurbaşkanımızın ' Türkiye Yüzyılı' vizyonu, o vizyon içerisinde enerji alanında bizim yaptıklarımız şunu ortaya koydu ki, bu günler için ülkemizin Gabar'da petrolünü üretmesi, Karadeniz'de, Sakarya'da gaz sahasında gaz üretmesi, araması, bulması, kendi gemileriyle bu işi yapması, Aydın'ın jeotermalinden, rüzgarından, kömürüne sahip olması ne kadar emniyetli olduğunu açıkçası ortaya koydu. Çünkü enerji sağlamak zorundasınız. Artık elektriksiz bir şey düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir sahada bizim enerjisiz yürüme şansımız yok. Onun için biz, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı kullanmak zorundayız. Doğru ve çevreye uyumlu şekilde kullanmamız lazım. Doğal gaz artık o da hayatımızın bir parçası. Yani tabii Aydın biraz daha sıcak bir memleket ama biz 81 ilimizde 950'nin üzerindeki yerleşkeye doğalgazı götürdük. Hamdolsun son üç senedir kendi doğalgazımızı üretir hale geldik. Bugün 4 milyon hanede kendi doğalgazımızı kullanıyoruz. Bu senenin sonunda rakamı 8 milyon haneye çıkaracağız. Hedefimiz Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak. Hem bu bizi uluslararası alanda çok daha güçlü hale getirecek, hem de dışarıya ödediğimiz döviz cebimize kalacak. Onun için Türkiye, kendi ekipmanıyla kendi gemileriyle doğalgazı arıyor. Türkiye dışarıda da arıyor. Çağrı Bey gemisini buradan birkaç hafta önce Somali'ye gönderdik şimdi orada petrol arıyor. Pakistan'a sismik gemimizi göndereceğiz. Gabar'da yıllarca o topraklardaki petrolü 2021 yılında bulduk. Bunun için kendi enerjimizi üretmek için çabalıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı