Bakan Bayraktar: Kaynaklarımızı teröre değil, üretime ve refaha yönlendiriyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin, "Bugün sınırlarımızda ve bölgemizde tesis edilen huzur iklimiyle birlikte kaynaklarımızı terörün maliyetine değil; üretime, yatırıma, istihdama, gençlerimizin geleceğine ve milletimizin refahına yönlendiriyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörün ülkemize faturası yalnızca güvenlik harcamaları olmadı; engellenen yatırımlar, ertelenen kalkınma hedefleri ve heba edilen nice fırsatlar da bu ağır bedelin parçasıydı. Bugün ise sınırlarımızda ve bölgemizde tesis edilen huzur iklimiyle birlikte kaynaklarımızı terörün maliyetine değil; üretime, yatırıma, istihdama, gençlerimizin geleceğine ve milletimizin refahına yönlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi: 'Terörsüz Türkiye', yalnızca güvenliğin değil; milli dayanışma, kalkınma ve ortak geleceğimizin de teminatıdır. Bu hedefe tam anlamıyla ulaştığımızda, bu ağır ekonomik yükü geride bırakacak; 86 milyon olarak el ele, daha güçlü, daha müreffeh ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı