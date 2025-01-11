Bakan Bayraktar'dan Sivas'ın iki ilçesine doğal gaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ramazan Bayramı'yla birlikte Sivas'ın Doğanşar ve Gölova ilçelerine doğal gaz verileceğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Sivas İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu. Bakan Bayraktar, konuşmasında Türkiye'nin yerli doğal gaz ve petrol üretiminde geldiği noktaya değinerek Sivas'ın iki ilçesine doğal gaz müjdesi verdi. Bayraktar, "Sivas 20 yıldır doğal gaz kullanıyor. Maalesef henüz Doğanşar ve Gölova'da doğal gaz yok. Hiç vakit kaybetmeden, hiç geç kalmadan bu Ramazan Bayramı iki bayramı bir arada kutlayalım. İnşallah 2025 kışında bu iki ilçemizde doğal gaz kullanılmaya başlanılacak" şeklinde konuştu.

"Somali'de gaz ve petrol arama çalışmaları sürüyor"

Bakan Bayraktar, karada ve Mavi Vatan'da devam eden çalışmaların sınırların ötesine taşındığını ifade edip, "Artan enerji ihtiyacımızı belki kendi kara ve denizlerimizden temin edemeyebiliriz. Bu nedenle biz Türkiye olarak dışarıda da bir arama hamlesi başlattık. Türkiye olarak biz şimdi Mavi Vatan'ın da ötesine geçtik. Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayan bir Türkiye haline geldik. Ekim ayında Oruç Reis sismik gemimizi Somali'ye yolcu ettik. 20 gün içerisinde gemi Somali'ye ulaştı. Somali'de heyecan ve coşkuyla karşılandı. 2011 yılında dünya sırtını Somali'ye dönmüştü. Somali'nin o ezilmiş ve zor durumdaki halkına bir kişi ve bir ülke sahip çıktı. O lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o ülke de Türkiye idi. Somali insanı bunu unutmadı. Biz 13 yıl sonra gemimizi oraya gönderdik" şeklinde konuştu.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı Kongresi'nde 600 delegenin oy kullanması beklenirken il başkanlığı için mevcut başkan Yusuf Tanrıverdi ve Mustafa Taki Doğruyol iki farklı liste ile yarışıyor. - SİVAS