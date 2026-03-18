Haberler

Bakan Bayraktar Erzincan'da konuştu: "Enerjide güçlü Türkiye için birlik şart"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da yaptığı konuşmada, küresel belirsizlikler karşısında Türkiye'nin güçlü kalabilmesi için birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Bölgesel savaşlar ve küresel gerilimler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Türkiye'nin zorlu süreçleri başarıyla atlattığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen "Vefa İftarı" programında yaptığı konuşmada, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin güçlü kalabilmesi için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini belirten Bayraktar, bölgesel savaşlar ve küresel gerilimlerin belirsizliği artırdığını ifade etti. Türkiye'nin pandemi ve depremler gibi zorlu süreçleri başarıyla atlattığını dile getiren Bayraktar, "Bu yeni dönemi de güçlenerek geride bırakacağız." dedi.

Küresel sistemde önemli değişimler yaşandığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, uluslararası düzenin sarsıldığını ve öngörülemez bir dönemin başladığını söyledi. Yapay zeka ve dijitalleşmenin hayatın her alanını dönüştürdüğünü vurgulayan Bayraktar, bu gelişmelerin ekonomik ve sosyal yapıyı da köklü şekilde değiştireceğini kaydetti.

Türkiye'nin güçlü kalabilmesi için iç dayanışmanın artırılması gerektiğini belirten Bayraktar, birlik mesajı verdi.

Erzincan'a ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Bayraktar, özellikle İliç'te yaşanan süreçte bölge halkıyla yakın temas halinde olduklarını söyledi. Şehrin sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Bayraktar, çalışmaların aynı hassasiyetle süreceğini dile getirdi.

Kentte enerji yatırımlarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, doğalgaz hizmetinin ulaşmadığı bölgeler için planlamaların sürdüğünü belirtti. Bayraktar, Kemaliye ve Otlukbeli başta olmak üzere tüm ilçelerde enerji hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Erzincan'a pozitif ayrımcılık uyguladıklarını kaydeden Bayraktar, enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

