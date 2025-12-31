Bakan Bayraktar: '2026 yılı bir taraftan üretimi arttırdığımız bir yıl olacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün yaklaşık 9-9,5 milyon metreküplük bir gazı artık evlerimizde kullanır hale geldik. Önümüzde yeni hedefler var. Yine çok iddialı şekilde çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu hedefleri sizlerle beraber başaracağız. 2026 yılı bir taraftan üretimi arttırdığımız bir yıl olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi'nin kaptan köşkünden "Mavi Vatan"ın farklı noktalarında görev yapan enerji filosuna görüntülü bağlantı gerçekleştirdi. Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan Fatih, Abdülhamid Han ve Kanuni sondaj gemileri ile Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin kaptanlarından sahadaki son durum hakkında bilgi aldı. Ardından Akdeniz'e bağlanan Bakan Bayraktar, Mersin Taşucu NATO Limanı'nda bakımda bulunan Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemilerinin personeliyle de görüşerek yeni yıllarını kutladı. Görüşmeler, BOTAŞ'a ait Ertuğrul Gazi FSRU ve Saros FSRU gemileriyle bağlantı yapan Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şu anda Yavuz Sondaj Gemimizin köprü üstündeyiz. Ekranda sondaj gemilerimiz ve filomuza yeni katılan Yıldırım ve Çağrı Bey gemilerimizdeki arkadaşlarımızı, ülkemizin arz güvenliği için iki tane yüzer depolama gazlaştırma platformumuz Saros ve Ertuğrul Gazi FSRU gemilerimiz var. İki sismik araştırma gemilerimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinde de arkadaşlarımız karşılarımızda. Sizlere hem çalışmalarınızda başarılar dilemek hem de yeni yılınızı tebrik etmek için bu bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Biz burada arkadaşlarımızla yeni yıla birlikte giriyoruz. Filyos'tayız, sizler de her biriniz görev yerinizde Türkiye'nin arz güvenliği için gayret içerisindesiniz. Bu yeni yıla son birkaç saat kala oradasınız, sizlerle de bir selamlaşmak istedik. Ülkemizin arz güvenliği için hakikaten çok önemli vazifeler icra ediyorsunuz. Oruç Reis Gemimiz aslında 2025 yılını büyük oranda yurt dışında geçirmiş oldu. Somali'deki çalışmalarını başarıyla tamamladı. İnşallah şimdi bayrağı filomuza yeni katılan Çağrı Bey, derin deniz sondaj gemimize bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Somali görevi sizlere gözüküyor. Şubat ayından itibaren sizleri Somali'ye göndereceğiz. 2026 yılı içerisinde hem Somali halkı için hem de Türkiye için çok önemli bu sondaj faaliyetini gerçekleştireceksiniz. Oradan alacağınız bir müjdeyi de hakikaten bizler takip ediyor olacağız. Biz her yıl olduğu gibi yeni yıla bir tesisimizde giriyoruz. Bu sefer Yavuz Sondaj Gemisindeyiz. Sizler de görev başındasınız. Ben tekrar hepinize yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum."

Yavuz Sondaj Gemisi'nde personelle akşam yemeğinde bir araya gelen Bakan Bayraktar, "Bizim enerji çalışanlarımızla bir arada geçirme geleneğimizi bu yıl da devam ettiriyoruz. Şu anda Yavuz Sondaj Gemisindeyiz. En önemli yaptığımız devri 'Petrol, doğalgaz yok' inanış varken biz bunu reddettik. Farklı yöntemlerle; kendi sondaj gemilerimizle, kendi personellerimizle aradık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz Gazı'nın yakıldığını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Bugün yaklaşık 9-9,5 milyon metreküplük bir gazı artık evlerimizde kullanır hale geldik. Önümüzde yeni hedefler var. Yine çok iddialı şekilde çalışıyoruz. İnanıyoruz ki bu hedefleri sizlerle beraber başaracağız. 2026 yılı bir taraftan üretimi arttırdığımız bir yıl olacak. Belki bir tanesi Yavuz'a nasip olur ama 6 tane yeni keşif kuyusu sondajı yapacağız Karadeniz'de. Yeni filomuza katılan gemi ile beraber de bir tane de Somali'de sondaj yapacağız. Dolayısıyla yeni keşiflerin olduğu yeni müjdelerin olduğu Türkiye'yi enerjide bağımsız kılana kadar bu mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bizi eleştiriyorsunuz eyvallah, gerekeni söylüyoruz. Milli projeleri 86 milyonun sahiplenmesi lazım"

Siyaseten farklı eleştirilerle sürekli karşılaştıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Bu tarz milli projeleri artık ideolojinin üzerinde tutmamız lazım. Bu tarz milli projelere 86 milyonun sahiplenmesi lazım. Çünkü öyle sahiplenildiği zaman aslında netice almak mümkün. Bizi eleştiriyorsunuz Eyvallah gerekeni söylüyoruz. Burada çalışan insanlar var. Diğer gemilerimiz, karada çalışanlar var. 7/24 insanımıza elektrik ve doğalgazı götürmek için dışarıda çalışan insanımız var. On binlerce enerji emekçisi var. Onların emeğine hürmet edelim. Onların emeğine saygı gösterelim. Bu kadar insan ailelerinden uzakta günlerce haftalarca kalıyorlar" şeklinde konuştu.