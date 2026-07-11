Bakan Bak'tan Marmaris'e olimpik havuz müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla genelinde tamamlanan 117 spor tesisinin açılış programı kapsamında Marmaris ilçesine gelerek Gençlik ve Spor Kompleksi'ni hizmete açtı.

Özellikle sporcu çocuk ve gençlerin coşkuyla karşıladığı Bakan Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada Marmaris'in uzun süredir gündemde olan kapalı yüzme havuzu sorununa çözüm olacak olimpik yüzme havuzunun ilçeye kazandırılacağını açıkladı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Eşsiz doğası ile yeryüzü cenneti Muğla'mızda özellikle gençlere ve spora yönelik yatırımlarımız devam edecek" diyerek şimdiye kadar 2 milyar 650 milyon liralık bir yatırım yapıldığını ifade etti.

Marmaris Beldibi Mahallesi'nde sporcuların yoğun katılımı ile gerçekleşen açılışa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Gençlik Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, il ve ilçe protokolünün yanı sıra ilçede ülke ve dünya çapında derece yapmış sporcular ile ilçe vaizinin yaptığı dua eşliğinde kurdele kesildi.

"Marmaris'e dev bir spor yatırımı kazandırıyoruz"

Marmaris'e kazandırılan tesislerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, ilçeye modern bir spor kompleksi, gençlik merkezi, yenilenen futbol sahası ve tenis kortlarının kazandırıldığını belirtti. Muğla programı kapsamında Köyceğiz'deki kano ve kürek kamp merkezini ile Ula'daki spor tesislerini de ziyaret ettiğini anlatan Bak, spor yatırımlarının temel amacının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

"Gençleri sporla geleceğe hazırlıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye genelinde yaklaşık 600 gençlik merkezi ve 300'ün üzerinde genç ofisin hizmet verdiğini belirten Bakan Bak, bu merkezlerde gençlerin spordan sanata, teknolojiden eğitime kadar birçok alanda kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını ifade etti. Marmaris'te hizmete açılan gençlik merkezinin de gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Bak, tesis içerisinde çok amaçlı salonlar ve modern spor alanlarının yer aldığını söyledi.

"Marmaris'e olimpik yüzme havuzu yapılacak"

Marmaris'teki yüzme havuzu sorununa değinen Bakan Bak, mevcut kapalı yüzme havuzunun kullanıma kapatıldığını hatırlatarak, geçici çözüm olarak açık yüzme havuzunun hizmete alındığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Yüzücü sporcular Zeynep ve Ömer Dalkılıç'ın taleplerini dinlediğini belirten Bak; "Sizlerin spor yapmasına engel olanlara rağmen Marmaris'e olimpik yüzme havuzu yapacağız. Buradan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak" ifadelerini kullandı. Hiç kimsenin gençlerin spor yapmasına engel olamayacağını vurgulayan Bak, olimpik yüzme havuzu projesinin en kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

Muğla'ya 117 spor tesisi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, son yıllarda Muğla genelinde 117 spor tesisinin hizmete alındığını belirterek, Milas, Fethiye ve Muğla merkezde de önemli spor yatırımlarının sürdüğünü ifade ederek Fethiye'ye dev bir stadyum yapacaklarını iletti. Konuşmasının sonunda Filenin Sultanları, Filenin Efeleri ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılarına değinen Bakan Bak, Marmaris'ten de geleceğin şampiyon sporcularının yetişeceğine inandığını söyledi. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Kompleksi'nin Marmaris'e hayırlı olmasını dileyerek, olimpik yüzme havuzu projesinin de ilçedeki spor yatırımlarını tamamlayacak en önemli adımlardan biri olacağını ifade etti.

Açılış törenin ardından Gençlik Merkezi tesislerini gezen Bakan Bak, salonlarda sporcular ile spor yaptı, kurs salonlarında çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi, özel eğitimli öğrenciler ile yakından ilgilendi. Kısa sürede hazırlanan portatif yüzme havuzunda antrenman yapan çocuklarla ve genç sporcularla bir araya geldi, havuzun 1 yıl da tamamlanacağını iletti. Sporcuların başarılarını yakından takip ettiğini belirten Bak, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden gençleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı