Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İsrail ürünlerini boykot ediyor

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede 6'ncı sosyal tesisin temelini attıklarını belirterek "5 sosyal tesisimiz var, bu 6'ncısı olacak. Töreni daha sevinçli yapmak isterdik ama Gazze'deki olay katliam değil soykırımdır. Biz de İsrail ürünlerini sosyal tesislerimizde satmıyoruz. Onları boykot ediyoruz." dedi.

Siyavuşpaşa Sosyal Tesisinin, Milli Egemenlik Parkı'ndaki temel atma törenine Kaymakam Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Bahadır, törendeki konuşmasında, ilçede 5 sosyal tesis bulunduğunu, temeli atılan bu tesisin ise 6'ncı olacağını söyledi.

Temel atma törenini daha sevinçli yapmak istemelerine rağmen İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle üzüntü duyduklarını aktaran Bahadır, "Gazze'deki olay katliam değil soykırımdır. Din, ırk ve mezhep fark etmeden kendi Yahudi vatandaşlarını bile öldüren bir zihniyetteki siyonist İsrail'den dolayı tüm Müslümanlar ve özellikle Türkiye olarak çok üzülüyoruz. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. İsrail ürünlerini sosyal tesislerimizde satmıyoruz. Onları boykot ediyoruz." diye konuştu.

"Bu tesiste tek fark diğerlerinde olduğu gibi fiyatlar düşük olacak"

Sosyal tesislerde kar amacı gütmediklerinin altını çizen Bahadır, "Benim, partimin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bakışında da bu var. Bizim vatandaşımızın gelir grubu ne olursa olsun her şeye hakkı var. Bir sosyal tesise çocuğu, torunu ve eşiyle gelip yemeğini rahatça yesin." ifadesini kullandı.

En son Kuleli Sosyal Tesisi'ni yaptıklarının altını çizen Bahadır, "Kuleli İstanbul'da çok konuşuluyor. Bu tesis ise onu geçecek diye düşünüyorum. Bu tesiste tek fark diğerlerinde olduğu gibi fiyatlar düşük olacak. Biz 5 tesisimizde aylık 2,5 milyon lira zarar ediyoruz. Biz belediyeyiz, biz devletiz kar amacı gütmüyoruz. Biz burada aslında vatandaşımıza sosyal yardımda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Konsepti ve dışı Siyavuşpaşa Kasrı gibi olacak"

Yeni yapılacak tesisin konseptinden bahseden Bahadır, şunları söyledi:

"Siyavuşpaşa Milli Egemenlik Parkı'nda, Şirinevler ile tam sınırda İstanbul'a da hitap edecek bir tesis yapıyoruz. Burada iki katlı bir tesis yapacağız. Altı ve üstü 350 metrekare olacak. Konsepti ve dışı Siyavuşpaşa Kasrı gibi olacak. İçerisi modern bir şekilde olacak. Bu tesis 6'ncısı olacak. Yakında Yenibosna'da da yapacağız. Bahçelievler'de de planlıyoruz. 11 mahallemizde eşit hizmet veriyoruz."

"Oyun parklarına yeni oyunlar geliyor"

Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Milli Egemenlik Parkı'nda da yenileme çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Parkımızın yeşil dokusu korunarak geliştirilecek, estetik modern ve fonksiyonel tasarım planlaması ilkeleri ışığında yenilenecek. Çocuklarımızın eskiyen ve deforme olan oyun gruplarının yerine daha fazla aktivite yapabileceği yenilikçi ve modern oyun grupları, fitness aletleri ve oturma alanları düzenlenecek. Vatandaşlarımızın park ve yeşil alanlardan daha güvenli faydalanabilmeleri amacıyla aydınlatma elemanları da yenilenecektir."