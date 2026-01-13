Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu gerçeği tekrar vurgulamakta yarar olacaktır: PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDG/YPG'nin de akıbeti aynı olmalıdır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestoların İran geneline yayıldığına dikkati çekti.

Yaşananları "madalyonun bir yüzü" olarak nitelendiren Bahçeli, diğer yüzün ise İran'a yönelik organize ve çok aktörlü istihbarat ve emperyalist provokasyonların, kumpas ve tertiplerin olduğunu, dikkatle tefrik edilmesi gerekenin de bu nokta olduğunu belirtti.

Ülkedeki şiddet olaylarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bahçeli, "İran'ın huzursuzluğu, bölünmüşlüğü, sancı içinde kıvranması Türkiye'yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmektedir." diye konuştu.

Bahçeli, İran'ın siyasi ve toprak bütünlüğü, iç barış, istikrar ve huzur ikliminin Türkiye için hayat memat konusu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İran'a neşter vuran, İran'ı felç etmek için örtülü operasyon yapan, siyasi, askeri ve ekonomik tehditlerle köşeye sıkıştırmaya çalışan mihrakların hüviyetleri belli, habis ve hayasız hedefleri bilinmektedir. Tehdit son derece tanıdık ve yakındır. Gezi Parkı olaylarıyla İran'daki malum olaylar arasındaki benzerlikler üzerine dikkatle düşünmenizi özellikle temenni ediyorum. ABD ve İsrail'in, İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçmesi, doğrudan müdahale amacıyla ülkenin daha da karışmasını gözlemeleri, daha doğrusu karıştırılmasını temin etmeleri, küresel konvansiyonel savaşa bir adım daha yaklaşmaktır. İran'daki olaylara siyasi, ahlaki, inanç, kültür ve komşuluk bağları gereğince mutlaka karşı durulmalı, karşı çıkılmalıdır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın Siyonist ve emperyalist kuşatma ve kurcalamayla alt üst edilmesi, etnik ve mezhebi fay hatlarının kırılarak husumet mevzilerinin çok daha güncellenip güçlenmesi hepimizin aleyhine olacaktır. Bu nedenle gün bir ve beraber olma günüdür."

İran halkının "emperyalizmin köstebek lider projesine ve siparişine müsaade etmeyeceğini" vurgulayan Bahçeli, "İran'daki traktörler de herhangi bir dış bağlantılı dayatmanın ve dalaverenin bozuk tarlasını sürmeye, böylesi bir şer oyuna alet olmaya, sonucu çok tehlikeli olan istikrarsızlığa çanak tutmaya yanaşmayacak, hiçbir yanlışa ortak olmayacak, hiçbir mütecaviz girişime kalkışmayacak, emperyalizmin taşeronu olmaya heves etmeyecek, gündeme bile almayacaktır." dedi.

"Siyonist alçaklığın" Suriye'de suyu bulandırmak, iç bütünlüğü yıkmak, iç bölünmeleri kışkırtmak için her yola teşebbüs ettiğini söyleyen Bahçeli, Halep'teki çatışmaları "her açıdan düşündürücü" olarak nitelendirdi.

Bahçeli, "SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. Halep oradaysa arşının Şam'da olduğu netleşmiştir. Trump ise ayaküstü bunları satmıştır. Şu gerçeği tekrar vurgulamakta yarar olacaktır: PKK'nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDG/YPG'nin de akıbeti aynı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İmralı'dan yapılan 27 Şubat çağrısını" hatırlatan Bahçeli, bu çağrının barışa ve kucaklaşmaya yönelik olduğunu ve terör örgütünün tüm yapılarını bağladığını söyledi.

Bahçeli, SDG/YPG'nin bu çağrıdan bağımsız olmasının mümkün olmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizmin yandaşıdır, İsrail'in kuklasıdır, PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse, bilhassa DEM Parti, Halep'te 'Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü' söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG/YPG'dir. Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla ve tam tekmil halinde tahliye etmeyi başarmış, onların kılına bile dokunmamıştır. DEM Parti yetkililerinin 'Türkiye'yi uyarıyoruz' diyerek başlayan söz ve açıklamaları, SDG/YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir. Terörsüz Türkiye'nin adım adım gerçekleştirildiği bir süreçte her türlü fedakarlık yapılıyorken birden bire Halep gerekçesiyle sokaklara dökülmek, sivri dile saplanıp kalmak, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar meseleyi bağlamından koparıp istismar etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Bilinmelidir ki Türk'ün kanı Kürt'e, Kürt'ün kanı da Türk'e haramdır. Çünkü biz kardeşiz, biz kader ve keder ortağıyız."

"Önümüzdeki süreç dikkat, sağduyu ve akıl gerektirmektedir"

DEM Parti'nin terör örgütü SDG/YPG'nin "Ankara'ya davet edilip müzakere edilmesi" isteğini "ya aceleye getirilmiş bir açıklama veya meseleyi kavrayamayan ve gerçekleri göz ardı eden bir akıl tutulması" olarak değerlendiren Bahçeli, "İsrail'in güdümündeki terör örgütüyle pazarlık nasıl olacaktır? Türkiye Cumhuriyeti böylesi bir zillete nasıl onay verecektir? Muhatap bellidir, PKK'nın kurucu önderinden başkası asla değildir. DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki demokratik ve dengeli mücadelesini görmekle beraber, eski hastalıkların tekrar ve zaman zaman bir kez daha nüksetmesinin sorumluluk ahlakıyla çatışacağını düşünüyorum. Hatırlatmam mazur görülsün fakat bu parti Türkiye'nin partisidir ve bu haliyle Türkiye'ye parmak sallaması asla ve kata meşru, masum ve makul görülemeyecektir." açıklamasında bulundu.

Halep'te sükunetin tesisinin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Bahçeli Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünün muhakkak korunması gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü SDG/YPG'nin muhatabının Suriye devleti olduğunu, 10 Mart mutabakatının zamanı dolsa da karşılıklı uzlaşma, yapıcı görüşme ve müzakerelerle entegrasyon sürecinin tamamlanması gerektiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tarih ve coğrafyayı birbirine bağlayarak barış kuşağının sıcaklığı milletimizin ve bölge halklarının bahtını ve yolunu açacaktır. İnancımız, irademiz, ümidimiz ve hedefimiz de bu şekildedir. Uyuyan vicdanları, deyim yerindeyse, çekiç darbeleriyle uyandıracağız. Çoğulcu cehaletin tutsağı olanları mutlaka aydınlatıp ikna edeceğiz. Türk'ün kaderi Kürt, Kürt'ün kaderi Türk'tür diyeceğiz. Eli silahlı, eli kanlı, vicdanı lekeli, kalbi nasırlı teröristleri aramızdan çekip çıkaracağız. Türkiyemizin ve bölgemizin telafisi mümkün olmayan bir yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için milli bir görevdir. Herkes üstüne düşen sorumluluğu, siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. Biz herkesi Türk milletinin vazgeçilmez bir evladı olarak görüyoruz."

Bahçeli, MHP'nin Türk milletinin her evladına, Türkiye'ye 'vatanım' diyen herkese ocağını açtığına işaret ederek, "MHP ve Cumhur İttifakı, 'Bu bayrak, ülke benim' diyen herkese gönlünü açıyor. İçinden geçtiğimiz hassas ortam tahrik ve kışkırtmalara açıktır ve müsaittir. Bu nedenle önümüzdeki süreç dikkat, sağduyu ve akıl gerektirmektedir." dedi.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın çatışma için değil, kardeşlik için var olduğunu söyleyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi barış ve huzurla, demokrasi ve hürriyetle, sulh ve sükunla, kalkınma ve refahla, kaynaşma ve kardeşlikle bir ve aynıdır ve bu hedefe and olsun ulaşılacaktır." diye konuştu.

"Gerekirse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız"

Yeni yüzyılın ikinci çeyreğinde huzurlu, güçlü, müreffeh, muasır bir Türkiye'nin Cumhur İttifakı ile mutlaka inşa edileceğini aktaran Bahçeli, "Ahlak kuyularımıza zehir katanları affetmeyeceğiz. Büyüklük taslayan küçük insanları unutmayacağız. Her şey Türkiye içindir, herkes eşittir Türkiye'dir diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bahçeli, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon emeklinin bulunduğunu belirterek, "Kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için gerekirse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken bizler rahat olamayız. Onları sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız, hepsine hürmetlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

