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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin değerlendirme Açıklaması

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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracak milletvekillerinin, Hazine yardımından pay alması gerektiğini söyledi. Bahçeli, mal varlıklarının mevcut partide kalması durumunda, yardımın vekil sayısına göre bölüşülmesini etik bulduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise böyle bir durumda, 2026 yılında Hazine'den CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır." ifadelerini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, makamında bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusunu şöyle cevapladı:

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise böyle bir durumda, 2026 yılında Hazine'den CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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