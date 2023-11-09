Bağcılar Belediye Başkanı, Meral Akşener'e Yanıt Verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü grup toplantısında " Bağcılar'da yol, kaldırım, piknik alanı yok. Spor tesisi yok, kültür merkezi yok. Kişi başına düşen yeşil alan 0,7 metrekare" sözleri sonrası Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den açıklama geldi. Özdemir, "Kıymetli Meral Hanım, ortağınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni incelemenizi tavsiye ederim. Büyük büyük billboardlarda, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi dünyada en çok metro yapan şehir' diye tanıtımı yapılır. Ama içerisi boştur. Işte o bütün metro ihalelerini AK Parti döneminde Büyükşehir Belediyesi yaptı. Devraldığınız metroların hiçbirinde sağlıklı bir ilerleme katedemiyorsunuz" dedi.

Meral Akşener'in açıklamalarına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den cevap geldi. Özdemir, "Meral Hanım, Bağcılar nüfusuyla Küçükçekmece nüfusunu birleştiren Kirazlı Halkalı metrosunun durumunu gelin beraber inceleyelim. Yüzde 4 ile teslim alınan metro, şu anda yüzde 10'lara varmadan ihalesi iptal oldu. Koskoca obruklar şehrin merkezinde. İnşaat bir yıldır hiçbir şekilde ilerlemiyor ama etrafındaki tanıtım pankartları devamlı yenileniyor. Ben Meral Hanım'ı, Kirazlı Halkalı metrosuna davet ediyorum. Aynı zamanda Bağcılar'dan Küçükçekmece'yi Başakşehir ve Esenyurt'u birleştiren Mahmutbey- Esenyurt metrosuna davet ediyorum. Dört buçuk yıl oldu. Mahmut Bey- Esenyurt Metrosunun şu anda bitmiş olması gerekirdi. Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'u, 4 milyonluk nüfusu birleştirecek olan metronun şu anda akıbetinin ne olduğunu beraber görelim. Yüzde 10'ları dahi bulamayan bir durumda.

"MERAL HANIM'A İETT OTOBÜSLERİNİN DURUMUNU SORMAK İSTİYORUM"

Başkan Özdemir, "Meral Hanım'a İETT otobüslerinin durumunu sormak istiyorum. Yolda kalan otobüsleri, yanan otobüsleri, viyadüklerden uçan otobüsleri, denize atlayan otobüsleri sormak istiyorum. O yüzden Meral Hanım'ın ilgilenmesi gereken şey, başarılarıyla iktidarı getiren AK Parti belediyecilik anlayışı değildir. Maalesef almış olduğu kurumsal yapısını çökerten, neredeyse tıkanma noktasına gelen Büyükşehir Belediyesidir. Paydaşı oldukları Bakırköy, Avcılar, Sarıyer Belediyesi'dir.

"BAĞCILAR'IN AYAK SESLERİ MERAL HANIMI TİTRETİYOR"

Başkan Özdemir, "Neden Meral Hanım Bağcılar'ı diline doluyor? Neden Bağcılar'ı gündeme getiriyor? Çünkü 2023 genel seçimler öncesi İstanbul'daki ilk miting Bağcılar'da yapıldı. Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye olan teveccühünü; Bağcılar'daki yükseliş, Bağcılar'daki trend ile daha da gelişerek devam ediyor. Bağcılar'ın ayak sesleri Meral hanımı titrettiği için Bağcılar'ı gündem ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Eğer müsaitlerse kendilerini Bağcılar'a beklediğimizi söylemek istiyorum" dedi.

Başkan Özdemir son olarak şunları söyledi:

"'Bağcılar'da yol yok' gibi talihsiz açıklamalarda bulundu. Bağcılar'da yol problemi vardı ama 1992 öncesinde vardı. Yani Meral Akşener'in ve ortaklarının anlayışının olduğu dönemlerdeki Bağcılar'da… Bağcılar'da herhangi bir altyapı, kaldırım probleminin de olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. 'Bağcılar'da kültür merkezi yok' gibi çok enteresan bir ifade kullandı. Bırakın kültür merkezinin olmadığını, Bağcılar'da çocuklara yönelik 18'e yakın bilgi evi var. Binlerce kadınlarımıza hizmet eden, Kadın Aile Kültür Merkezimiz var. Yeni açmış olduğumuz yaşlı dostu kent özelliğini de kazandırmış olduğumuz Vefa Evimiz var. Yaşlılarımız özel bir kültür merkezimiz var. Gençlerimizin fazlasıyla etüt merkezi olarak yararlandığı Savcı Mehmet Kiraz Kültür Merkezimiz var. Türkiye'de ve aslında dünyada örneği pek olmayan, dünyanın birçok üniversitelerden akademisyenlerin gelip araştırma yaptıkları bir Engelliler Sarayımız var. Engelli atletizm şampiyonumuz Hamide'miz var. Hatta bu sene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maratonundaki engelli atletizm şampiyonasında ilk üçü alan sporcuları Bağcılar'dan. Bağcılar'da şu anda 65 dönümlük bir Millet Bahçesi yapılıyor. Yeşil alan miktarını, var olan miktarımızın üzerine yüzde 40 artırarak daha da iyi bir noktaya taşıyacağız."