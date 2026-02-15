Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Sırbistan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Liderler, gerçekleştirdikleri ikili görüşme ve Azerbaycan- Sırbistan Stratejik Ortaklık Konseyi'nin birinci toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan ve Azerbaycan'ın pek çok ortak değerinin var olduğunu belirten Vucic, "Bugün, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Avrupa ve dünya genelindeki çok önemli konularda görüş alışverişinde bulunduk. Şunu fark ettim ki aramızdaki ilişkiler öyle bir seviyededir ki herhangi bir kriz ortaya çıktığında biz hemen birbirimizle istişare ediyoruz. Ayrıca önceki yıllarla, örneğin 2012 yılı ile ticaret hacmimizi karşılaştırırsak, bu göstergenin 16 kat arttığını görürüz. Elbette ülkelerimiz arasında stratejik ortaklığın kurulması, Azerbaycan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. Çeşitli alanlardaki iş birliğimiz daha yüksek bir seviyeye çıkmalıdır ve çıkabilir. Düşünüyorum ki bu yönlerde kendi yaklaşımımız temelinde daha fazla çaba göstermeliyiz ki gelecekte başarılarımız daha fazla olsun. Bugüne kadar 57 belge imzaladık. Bu belgelerin sayısı, ilişkilerimizin tüm alanlarda güçlendirilmesi için sağlam bir temel olduğunu göstermektedir" dedi.

"Gelecek için açık ve net planlarımız var"

Sırbistan ve Azerbaycan'ın gelecek için açık ve net planları olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Hem siyasi hem ekonomik hem de enerji alanında ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, uluslararası platformlarda ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde bundan sonra da birbirimizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemek, ortak yatırım projeleri gerçekleştirmek ve enerji ile ulaştırma alanında ortaya çıkan yeni imkanlardan yararlanarak ileriye dönük güçlü bir sinerji oluşturmak" dedi.

Sırbistan'da ortak bir elektrik santralinin kurulması meselesine de değinen Aliyev, "Bu elektrik santralinin kurulma süreci, Sırbistan'da mevcut olan yatırım imkanlarına dayanmaktadır. Çünkü yatırım ortamı olumlu olmasaydı Sırbistan yabancı yatırımcılar için o kadar da cazip olmazdı. Yapılan reformlar sonucunda birçok ülke, Azerbaycan dahil, Sırbistan'a büyük hacimde yatırım yapmaya hazırdır. Elektrik santrallerinin inşası ve yeniden yapılandırılması, rehabilitasyonu her ülkenin gelecekteki gelişimini sağlar. Özellikle doğal kaynakları olmayan ülkeler birçok durumda bağımlı hale düşerler. Bu nedenle iç enerji üretim kapasitesinin mevcut olması, her ülkenin enerji güvenliğini temin eder ve bu projenin hayata geçirilmesinde cumhurbaşkanının özel rolünü özellikle belirtmek isterim" dedi.

"2032 yılına kadar ilave 8 gigawatt enerji kapasitesi elde edeceğiz"

Azerbaycan ve Sırbistan'ın genel olarak enerji alanındaki ilişkilerinin artık çok yönlü bir formatta gelişmekte olduğunu belirten Aliyev, "Bir süre önce Sırbistan'a doğal gaz ihracatına başladık ve bugün ihracatın hacmini artırma kararı aldık. Artık Sırbistan'a ihraç edilen gaz, elektrik enerjisine dönüştürülerek temiz elektrik elde edilmesine de imkan sağlayacaktır. Bu hem Sırbistan pazarı hem de gelecekte ihracat için fırsatlar oluşturacaktır. Bugün Azerbaycan'ın enerji alanındaki ihracat potansiyeli halihazırda 2 gigawatt düzeyindedir. Bu rakam artacaktır, çünkü şu anda birçok yenilenebilir enerji santralinin inşası ile meşgulüz ve bu alanda da Sırbistan ile iş birliği yapmaya hazırız. Biz 2032 yılına kadar ilave 8 gigawatt enerji kapasitesi elde edeceğiz ve bunun büyük kısmı ihracata yönlendirilecektir. Bunun için bizim yeni ve daha geniş hacimli iletim imkanlarına sahip olmamız gerekir. Çünkü temel ihracat yönümüz Avrupa'dır" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında ayrıca Azerbaycan ile Sırbistan arasında enerji alanında gaz türbinli elektrik santralinin kurulması, ekonomi, gıda güvenliği, medya ve iletişim, kültür, spor ile sağlık sigortası sistemleri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. - BELGRAD