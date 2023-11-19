Aydın'da Kimlik Bildirim Kanunu Denetimi: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Kimlik Bildirim Kanunu denetimi sonucunda 4 bin 18 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kimlik Bildirim Kanunu kapsamında KBS ve KABS'ye yönelik gerçekleştirilen denetim kapsamında 4 bin 18 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu kapsamındaki yerlerin kimlik bildirim sistemi (KBS) ve kiralık araç bildirim sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 74 ekip ve 214 personel ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 4 bin 18 şahıs sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır Bin 642 araç ve sürücü kontrol edildi. 66 araç ve sürücüye idari yaptırım uygulanarak 5 da araç trafikten men edildi. Öte yandan 401 umuma açık yer, 111 işyeri ve işletme, 2 AVM, 117 metruk bina, 117 okul çevresi, 94 park ve bahçenin kontrol edildiği denetimler çerçevesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN