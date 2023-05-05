Avustralya'da kullanılmamış oy pusulasında AKP'ye evet mührü skandalı

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu (YDİSK), CHP'nin başvurusu üzerine Avustralya'nın Sidney kentinde kullanılmamış oy pusulasında AKP'ye evet mührü basılmasına ilişkin olayda; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verdi.

Avustralya'nın Sidney kentinde bugün 26 no'lu sandıkta, milletvekili seçimi için henüz kullanılmamış oy pusulasında AKP'ye evet mührü basıldığı ortaya çıkmıştı. Bu durum tutanak altına alınırken, CHP; YDİSK'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. CHP'nin başvurusunu görüşen YDİSK, kullanılmamış oy pusulasında AKP'ye basılı mühür nedeniyle suç duyurusu kararı aldı. CHP sandık görevlilerinin itirazı üzerine durum tutanak altına alındı. CHP, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na (YDİSK) suç duyurusunda bulundu. CHP Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Temsilcisi Deniz Orhan'ın başvurusunu görüşen YDİSK, kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verdi.