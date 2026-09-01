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G20'de Rusya Gerilimi: Avrupa'dan Sert Tepki

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ABD'deki G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na Rusya'nın katılımı Avrupalı bakanların tepkisini çekti. Almanya Maliye Bakanı Klingbeil, Rus bakanın ağırlanmasını endişe verici bulduğunu ve normalleşme sinyali olarak gördüğünü belirtti. Aile fotoğrafı karesinde yaşanan krizin ardından fotoğraf Rus bakan olmadan çekildi.

ABD'de yapılan G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na Rusya'nın katılması bazı Avrupa ülkelerinin tepkisine yol açtı. Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Ukrayna'daki savaş devam ettiği sürece Moskova ile ilişkilerde normalleşme olmaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Asheville kentinde başlayan 2 günlük G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Merkez Bankası temsilcilerinin katılması bazı Avrupa ülkelerinin tepkisini çekti. Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırlığında olduğunu ve bu konuda Washington ile yakın işbirliği yapmayı umduklarını belirterek, "Ortak bir yaklaşım en iyisi olurdu. Ancak karşı tarafın (ABD'nin) duruşunda bir yumuşama olup olmayacağı bazen belirsiz hale geliyor. Bu nedenle Rusya Maliye Bakanı'nın burada ağırlanmasıyla verilen mesajı oldukça endişe verici buluyorum" ifadelerini kullandı.

"Normalleşme çabasına işaret ediyor"

İngiliz mevkidaşı John Healey ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu Avrupalı yetkililerin, pazar akşamı Rusya'nın toplantıya katılımını görüştüklerini ve net bir mesaj verebilmek adına diyalog kanalının açık tutulması konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Klingbeil, "Ancak Rusya'nın katılmadığı sanırım dört G20 toplantısının ardından Rusya Maliye Bakanı'nın toplantıya geri dönmüş olması bile bir normalleşme çabasına işaret ediyor. Bu durum, tepkimizi ortaya koymamızı çok daha önemli kılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Klingbeil, ABD tarafının Rus bakanın normal bir konuk gibi ağırlanmaması gerektiği konusunda daha net bir tutum sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

Fotoğraf krizi yaşandı

Toplantıya katılan yetkililerden edinilen bilgilere göre; bazı Avrupalı maliye bakanları ve merkez bankası temsilcileri Rusya'nın katılımcıların yer aldığı geleneksel "aile fotoğrafı" karesine girmesine de itiraz etti. Yaşanan krizin ardından, fotoğrafın Rus bakan olmadan çekilmesine karar verildiği aktarıldı.

Rus bakan toplantı marjında ABD'li mevkidaşı ile görüşmüştü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Asheville kentinde başlayan 2 günlük G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya Merkez Bankası temsilcileri de katılmıştı. Rusya Maliye Bakanlığı, Siluanov'un toplantı marjında ev sahibi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki finansal işbirliğini ve G20 eksenli etkileşimi ele aldığını duyurmuştu. Öte yandan, ev sahibi sıfatıyla konuk listesini hazırlayan ABD'nin, geçen yılki G20 zirvesine ev sahipliği yapan Güney Afrika'yı toplantıya davet etmemesi dikkat çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticareti durdurmakla tehdit ettiği İspanya da toplantıda temsil edilmemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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