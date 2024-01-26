Atatürk'ün Turgutlu'ya Gelişinin 101. Yılı Törenlerle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ocak 1923'te Turgutlu'ya gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle Turgutlu Tren Garı'nda saat 09.57'de temsili karşılama töreni düzenlendi.

Uşak-İzmir seferini yapan trenden Atatürk tablosunu indiren öğrenciler, Türk bayrağı ve Atatürk tablosunu Kaymakamı Temur'a takdim etti.

Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin halk oyunları gösterilerinin ardından ikinci tören için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na geçildi. Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mehmet Akif Temur ve Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Son bölümde öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Düzenlenen törenlere Turgutlu Kaymakam Vekili Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan adayı Yunus Oğan, bağımsız belediye başkan adayı Mevlüt Bulut, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - MANİSA