Arjantin'de Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İkinci Turu Belirlendi

Arjantin'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarına göre aşırı sağcı aday Javier Milei ile solcu aday Sergio Massa ikinci turda karşı karşıya gelecek. İkinci tur seçimler Kasım ayında yapılacak.

Arjantin’de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin ilk sonuçlar aşırı sağcı aday Javier Milei ile solcu aday Sergio Massa’nın ikinci turda karşı karşıya geleceğini gösteriyor.

İkinci tur seçimler Kasım ayında yapılacak.

Seçimlerin ilk turda bitmesi için bir adayın yüzde 45’ten fazla oy alması gerekiyordu.

İlk sonuçlara göre Massa oyların yüzde 36’sını alırken, Milei’nin oyları yüzde 30’un biraz üzerinde görünüyor.

Kamuoyu araştırmacıları bu sonuçları beklemediklerini kaydediyor.

Ekonomi Bakanı olan cumhurbaşkanı adayı Massa’nın aldığı sürpriz olarak değerlendiriyor.

Arjantin’de enflasyon yüzde 140’a dayanmış durumda.

Dolarizasyonu savunan aşırı sağcı Javier Milei ise seçim öncesi anketlerde önde görünüyordu.

Ülke medyası, seçime katılım oranının yüzde 74’te kaldığını bildiriyor.

Milei’nin Ağustos ayındaki cumhurbaşkanlığı ön seçimlerinde sürpriz şekilde birinci çıkması, ülke ekonomisine yeni bir şok dalgasına neden olmuştu.

Seçilirse Arjantin Merkez Bankası'nı feshedeceğini, peso yerine ABD doları getireceğini ve zarar eden devlet şirketlerini özelleştireceğini söyleyen cumhurbaşkanı adayı, aynı zamanda ülkede silah ve organ satışına izin vermek istediğini belirtiyordu.

Pazar günü yapılan seçime Milei, ülkenin krizdeki ekonomisinin yönetimindeki Bakan Massa ile Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich aday olarak girdi.

Solcu aday Massa, kemer sıkma politikalarının bir önceki merkez sağ hükümetin politikalarının sonucu olduğunu savunuyordu.

İkinci turu ne belirleyecek?

İlk sonuçlara göre oyların yüzde 23.8’ini elde eden merkez sağ aday Bullrich ise ülkede düzen vadediyordu.

Milei ilk tur sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün tarihi bir gün çünkü seçmenin üçte ikisi değişim için oy verdi. Kazanabilir ve çocuklarımızın bu ülkeden gitmesini engelleyebiliriz” dedi.

Peronist aday Massa ise “Burası kötü bir ülke değil, büyük bir ülke ve biz onu hakettiği düzeye çıkaracağız” dedi.

İkinci turu, Bullrich’e giden 8 milyon oyun nasıl bir tercih yapacağı belirleyecek.

Washington’daki Wilson Center isimli düşünce kuruluşundan Benjamin Gedan, seçmenler arasında Massa'nın savunduğu Peronist politikalardan bıkan kişilerin sayısının fazla olduğunun altını çiziyor.

Arjantin'de 1946-1955 ve 1973-1974'te devlet başkanlığı görevinde bulunan Juan Peron'un popülist ve milliyetçi politikalarına Peronizm, bu politikaları savunanlara da Peronist deniyor.

Seçimin ikinci turu yaklaşık bir ay sonra 19 Kasım’da yapılacak.

Birinci turda cumhurbaşkanlığı seçininin tamamlanması için adaylardan birinin oyların yüzde 45’ini alması gerekiyordu. Kazanmak için bir başka alternatif de oyların yüzde 40’ını alacak adayın, en yakın rakibine 10 puan fark atmasıydı.

Arjantin halkı parlamento seçimleri için de sandığa gitti.