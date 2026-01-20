BM Genel Sekreteri Guterres, Davos'a soğuk algınlığı nedeniyle katılmayacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçirdiği ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı Davos'a gitmeyeceğini açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantılarının 56'ncısı "Diyalog Ruhu" temasıyla İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen, özel bir konuşma yapacağı toplantıya katılma planını iptal etti. BM Sözcüsü Rolando Gomez, bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak, "Genel Sekreter maalesef Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılımını iptal etmek zorunda kaldı. Toplantı yarın yapılacaktı, ancak Genel Sekreter ağır bir soğuk algınlığı geçirdi" diyerek yanıt verdi. - NEW YORK