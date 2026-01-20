Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Davos'a soğuk algınlığı nedeniyle katılmayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ağır bir soğuk algınlığı geçirdiği için Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantısına katılamayacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçirdiği ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yapıldığı Davos'a gitmeyeceğini açıkladı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantılarının 56'ncısı "Diyalog Ruhu" temasıyla İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen, özel bir konuşma yapacağı toplantıya katılma planını iptal etti. BM Sözcüsü Rolando Gomez, bir gazetecinin sorusuna yanıt olarak, "Genel Sekreter maalesef Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı'na katılımını iptal etmek zorunda kaldı. Toplantı yarın yapılacaktı, ancak Genel Sekreter ağır bir soğuk algınlığı geçirdi" diyerek yanıt verdi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret

Ziyaretine giden isimleri tahmin edemezsiniz