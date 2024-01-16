Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesine bağlı 3 mahallenin Uygulama İmar Planını onayladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısında, Kaş ilçesine bağlı 3 mahallenin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı.

Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda, 175 madde görüşülerek, karara bağlandı. Bu kapsamda Kaş ilçesi Bayındır, Çukurbağ ve Yeniköy mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandı. Toplantıya katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, Bayındır, Çukurbağ ve Yeniköy mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını, Antalya Büyükşehir Meclis Toplantısında onayladıklarını kaydetti. - ANTALYA