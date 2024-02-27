Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EXPO alanını tarım ve turizm projeleriyle canlandıracak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, yeni dönem için EXPO alanını tarım ve turizm projeleriyle canlandıracaklarını söyledi.

Böcek, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, görev süresince yaptığı çalışmaları ve seçildiği takdirde hayata geçireceği projeleri anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak planlı, kurallı ve kimlikli bir kent vizyonu çerçevesinde çalıştığını dile getiren Böcek, çeşitli olumsuzluklara rağmen hizmeti hiç aksatmadıklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla bütün vatandaşlara dokunmaya çalıştıklarını aktaran Böcek, "Yerelden kalkınma projesiyle bugüne kadar yapılmayan birçok projeyi hayata geçirdik. Çiftçimize, üreticimize makine teçhizat yönünden gerekli bütün destekleri, teknolojik yenilikleri sunduk. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik 50 ton suyu 50 lira yaptık. Türkiye'nin en ucuz suyunu halkımıza sunan belediyeyiz." diye konuştu.

"EXPO'da tarım ve turizme yönelik projelerimiz olacak"

Antalya'da 7'den 77'ye herkese dokunduklarını belirten Böcek, 11 kreş yaptıklarını, askıda fatura uygulamasıyla birçok vatandaşa destek olduklarını, öğrencilere 8 bin lira burs desteği verdiklerini kaydetti.

Aksu ilçesinde 2016 yılında yapılan EXPO'ya değinen Böcek, şu bilgileri paylaştı:

"EXPO için Antalya'daki bütün belediyelerin gerçekleşen bütçelerinin binde 2'sini aldılar. Şu an EXPO'da sünnet düğünü yapılıyor. EXPO hevesimiz 6 ay sürdü, sonrasında atıl bir şekilde bırakıldı. Yeni dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak EXPO alanında gastronomi festivali gibi birçok etkinlik yaparak EXPO alanını canlı tutacağız. EXPO'da tarım ve turizme yönelik önemli projelerimiz olacak."

"60. Altın Portakal'ı yapacağız"

Bir gazetecinin, Altın Portakal Film Festivali'nin geçen yıl yapılamadığını hatırlatarak, seçildiği takdirde buna ilişkin projelerinin olup olmadığı yönündeki sorusuna Böcek, "festivale destek veren ilgili bakanlıkların çekilmesiyle festivali yapamadıkları" yanıtını verdi.

Festivalin 4 yıl boyunca halkla iç içe, coşkulu bir şekilde yapıldığını söyleyen Böcek, "Altın Portakal'ı seçime kurban ettiler, kimse kusura bakmasın. Allah'ın izni ve tüm ittifakımızın destekleriyle yeniden göreve geleceğiz ve 60. Altın Portakal'ı, Muhittin Böcek olarak yapacağız." dedi.

Böcek, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere yönelik çeşitli projeler hazırladıklarını vurgulayarak, emekli kahvehanelerinin sayısını artıracaklarını dile getirdi.

Ulaşım alanında da kenti rahatlatacak çalışmaları olduğunu ifade eden Böcek, halk otobüsleriyle ilgili de seçildiği takdirde hem taşıyanın hem de taşınanın mutlu olacağı projeleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Böcek, taksi esnafının güvenliği için de Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm taksinin kamerasını büyükşehir belediyesi olarak kendilerinin takacağını aktardı.