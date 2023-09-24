Ankara'da MHP Evren İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Evren İlçe Kongresi gerçekleştirildi. İlçe başkanlığına Alican Gümüştepe seçildi.

MHP Evren İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Duygu Kurban Gözüoğlu, il yönetim kurulu üyesi Adnan Taha Tuğrul ve çok sayıda partili katıldı. MHP Evren İlçe Başkanlığı için tek aday olan Alican Gümüştepe, kullanılan 30 oyun tamamını alarak ilçe başkanı seçildi. - ANKARA