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Ankara'da Avrupa ve Orta Asya Posta Sektörü Forumu Gerçekleştirilecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu'nun Ankara'da düzenleneceğini açıkladı. Forum, posta sektöründe iş birliği ve dijital altyapının etkin kullanımı gibi konuları ele alacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlıklardan, posta işletmecilerinden ve düzenleyici kurumlardan yetkililer arasındaki diyaloğu ve iş birliğini teşvik amacıyla ev sahipliği yaptığımız forum ile Avrupa ve Orta Asya'dan kilit paydaşlar ülkemizde bir araya gelecek. Daha güçlü, daha birleşik bir posta sektörünün yolu Ankara'da açılacak" dedi.

Evrensel Posta Birliği (UPU) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu, 16-17 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla, birliğin posta politikaları konusunda üye ülkeler arasında koordinasyonu sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, üst düzey forumun 2 gün süreceğini ifade ederek, "Bakanlıklardan, posta işletmecilerinden ve düzenleyici kurumlardan yetkililer arasındaki diyaloğu ve iş birliğini teşvik amacıyla ev sahipliği yaptığımız forum ile Avrupa ve Orta Asya'dan kilit paydaşlar ülkemizde bir araya gelecek. Daha güçlü, daha birleşik bir posta sektörünün yolu Ankara'da açılacak" ifadelerini kullandı.

'YENİLİĞİ TEŞVİK ETMENİN YOLLARI ELE ALINACAK'

Bakan Uraloğlu, forum kapsamında posta sektörünün değişen pazar taleplerine nasıl uyum sağlayabileceğini ve dijital altyapıdan nasıl yararlanabileceğini tartışacaklarını vurguladı. UPU Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu'nun küresel posta ağının daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde işlemesi için bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacağını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "Forumda, Evrensel Posta Birliği'nin birbirine bağlı küresel posta ağını daha fazla geliştirme sürecindeki rolü etrafında birliğin girişimlerinin tek posta bölgesini nasıl koruduğu ve dünya çapındaki müşteriler ve işletmeler için eşit erişimi nasıl sağladığı masaya yatırılacak. Posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile değişen pazar taleplerine nasıl uyum sağlayabileceği konuşulacak. Ayrıca sektörün, dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine katkısını ele alınacak" dedi.

Üye ülkeler ve paydaşlar arasında iş birliği ve bilgi paylaşımının posta kapasitesini artırmadaki önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, forumda ayrıca kapsayıcılık ve dayanıklılığın, özellikle dijital posta altyapıları bağlamında nasıl güçlendirilmesi gerektiğine dair istişarelerde bulunacaklarını söyledi. Uraloğlu, buradaki tartışmaların posta sektöründe atılması gereken adımları şekillendireceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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