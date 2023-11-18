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Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirdi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri, noter, PTT ve bankaları ziyaret ederek vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin vatandaş bilgilendirildi.