AK Parti'den 2026-2028 OVP Açıklaması

Ak Parti Konya Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ziya Altunyaldız, 2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'ın ( Ovp ) makroekonomik istikrarı güçlendiren, küresel dalgalanmalara karşı dayanıklılığı artıran ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bütünleşen bir yol haritası olduğunu söyledi.

Konya Milletvekili Altunyaldız, 2026-2028 dönemine ilişkin olarak kamuoyuyla paylaşılan Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altunyaldız "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve AK Parti hükümetlerimizin kararlı adımlarıyla, Türkiye bugün her türlü küresel zorluk ve belirsizliğe rağmen emin adımlarla yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2026-2028 Orta Vadeli Program, makroekonomik istikrarımızı güçlendiren, küresel dalgalanmalara karşı dayanıklılığımızı artıran ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bütünleşen bir yol haritasıdır" dedi. Altunyaldız, ekonomi programının çok önemli bir kısmını dezenflasyon sürecinin oluşturduğunu belirterek, "2023'te yüzde 65 seviyesinde gerçekleşen enflasyonu, 2024'te yüzde 44'e, 2025'te yüzde 28,5'e indiriyoruz. 2028 itibarıyla tek haneli enflasyonu yakalayacağız. Aynı zamanda büyüme hedeflerimizi de sürdürülebilirlik vizyonuyla güçlendiriyoruz. 2009'dan beri yıllık olarak, son 20 çeyrektir ise çeyreklik olarak kesintisiz büyümesini sürdüren Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde de 2026-2028 döneminde sırasıyla yüzde 3,8'lik, yüzde 4,3'lük ve yüzde 5'lik büyümesini hedefliyoruz. ve bu büyümeyi de suni bir şekilde değil istihdam ortaya koyan bir şekilde başaracağız. OVP perspektifimizde 2028'e kadar 2,5 milyon ilave istihdam sağlıyoruz ve işsizlik oranını ilk kez yüzde 8'in altına indiriyoruz" dedi.

Altunyaldız şöyle devam etti: "Bir süredir üzerine titizlikle çalıştığımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da takdirleriyle kamuoyuna açıklanan Türkiye Yüzyılı Reform Programımız ile birlikte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana asla taviz vermediği reform iradesini bir kez daha, çok güçlü bir şekilde tekemmül ettiriyoruz. Sanayide yüksek katma değerli üretim, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve tarımda verimlilik artışı önceliklerimiz arasında. İhracatın finansmanında firmalarımıza uygun maliyetli kaynak sağlayarak özellikle teknoloji yoğun, yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını destekleyecek, rekabetçiliğimizi artıracağız."

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Alyunyaldız, üretimin ve ihracatın üssü Konya'nın da sahip olduğu birikim ve dayanışma ile Türkiye Yüzyılı'nda da ülkenin güçlü büyümesine katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti. - KONYA