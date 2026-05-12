Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Rusya hem ekonomik hem iç politikada hem de savaş alanında bir zayıflık döneminden geçiyor"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'daki ziyaretinde Rusya'nın hem ekonomik hem de askeri alanda zayıfladığını vurguladı. Ukrayna'nın ilerlemelerinin savaşın seyrini değiştirebileceğini ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Rusya hem ekonomik olarak hem iç politikada hem de savaş alanında bir zayıflık döneminden geçiyor. Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinden bahsetmesinin nedenini de açıklayabilir" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ikinci gününde ülkenin doğusundaki komuta merkezlerini ziyaret etti. Pistorius, Zaporijya ve Dnipro kentlerine yakın bölgelerindeki komuta merkezlerinde insansız hava araçlarının (İHA) keşif faaliyetlerini ve Rus askeri sistemleri ile mücadelenin nasıl yapıldığını yerinde gözlemledi. Pistorius, bu ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede bir dönüm noktasının işaretlerini gördüğünü belirtti.

"Ukraynalılar muazzam ilerleme kaydediyor"

Pistorius, Rusya'nın bir zayıflık döneminden geçtiğini savunarak, "Rusya hem ekonomik olarak hem iç politikada hem de savaş alanında bir zayıflık döneminde geçiyor. Ukraynalılar muazzam ilerleme kaydediyor. Rus askeri altyapısına yönelik iç bölgelerdeki saldırıları etkili oluyor" dedi.

Ukrayna'nın Rusya ile savaşta giderek etkili hale geldiğini kaydeden Pistorius, "Bugün birçok kişi savaşın Ukrayna lehine sonuçlanabilecek belirleyici bir aşamasından bahsediyor. Ukrayna'nın savaşın gidişatına ilişkin son derece karamsar öngörüler artık paylaşılmıyor. Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinden bahsetmesinin nedenini de açıklayabilir" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzkan Yağçı:

Umarım Ukrayna gerçekten kazanır bu savaşta. Çok uzun sürdü zaten, insanlar çok çekti. Artık bitiş görmek lazım bu işin.

Haber YorumlarıHatice Torun:

bu nasıl bir çelişki ya, alman savunma bakanı bu açıklamaları yapıyor ama aynı zamanda kendi ülkesi rusya ile enerji ve ticari bağlantılarını sürdürüyor mu hala?

Haber YorumlarıOrhan Arabacı:

yazık be bu savaşta kaç tane masum hayvan ölüyor kim düşünüyor bunları. ukrayna'nın haklılığı var ama hayvanlar ne yapmış ki bu cehennemde kalsın. insanlar savaşırken tabiat ve canlılar çekermiş acısını...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

