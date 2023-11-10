Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini...
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Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika