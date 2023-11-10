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Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini...

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Politika Haberleri

Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Almanya hükümet sözcüsü, Başbakan Olaf Scholz'un 17 Kasım Cuma günü Berlin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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