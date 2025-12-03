Haberler

Almanya'dan Birleşik Krallık'a 27 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İngiltere Kralı 3. Charles'in davetlisi olarak Birleşik Krallık'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde iki ülke ilişkileri, güvenlik konuları ve öğrenci değişim programları gibi başlıklar görüşülecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İngiltere Kralı 3. Charles'in davetlisi olarak 27 yıl sonra Birleşik Krallık'a ülkesinden yapılan en üst düzeydeki ziyaret için İngiltere'ye gitti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere Kralı 3. Charles'in davetlisi olarak İngiltere'ye gitti. Eşi Elke Büdenbender'in kendisine eşlik ettiği Steinmeier, Almanya'dan Birleşik Krallık'a 27 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında Londra'da Heathrow Havalimanına varışlarında Galler Prensi William ve Galler Prensesi Catherine tarafından karşılanacak. Steinmeier ve eşi daha sonra Windsor Kalesi'nde Kral Charles ve Kraliçe Camilla tarafından askeri törenle karşılanacak. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier öğleden sonra ise İngiltere Başbakan Keir Starmer ile bir araya gelecek.

Steinmeier'in Birleşik Krallık'ı ziyaretindeki görüşmelerde Rusya ile savaşında Ukrayna'ya verilen destek, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin başlıklar, Almanya ile İngiltere arasında savunma iş birlikleri, insansız hava araçları (İHA) kaynaklı tehditler, Baltık Denizi'ndeki sabotajlar karşısında alınan önlemler masada olacak.

Almanya ve İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ve öğrenci değişim programları gibi konuların da Steinmeier'in İngiltere ziyaretindeki konu başlıklarından olacağı belirtiliyor. Almanya'nın büyük şirketlerinin temsilcilerinin de eşlik edeceği ziyaret sırasında İngiltere'de Almanya'nın faaliyete geçireceği bir elektrikli araç teknolojisine ilişkin bir projenin de duyurulması bekleniyor.

Steinmeier ve eşi, Birleşik Krallık'a gerçekleştirdikleri ziyaretin ikinci gününe ise Kraliçe II. Elizabeth'in St. George Şapeli'ndeki mezarına çelenk koyma töreniyle başlayacak. Almanya Cumhurbaşkanı İngiliz Parlamentosu'nda bir konuşma da gerçekleştirecek. Ziyaretlerinin son gününde ise Steinmeier ve eşi Oxford Üniversitesi'nde Alman üniversiteleriyle araştırma projeleri ve iş birlikleri hakkında görüşmelere katılacak. Resmi ziyaret, Oxford Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Steinmeier'e fahri doktora unvanı verilmesiyle sona erecek.

Almanya'dan Birleşik Krallık'a, Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret Aralık 1998'de Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog tarafından gerçekleştirilmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı

Erdoğan kürsüden ilan etti: İkinci eylem planı hazırlıklarına başlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık

Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık
Feci kaza! Kamyonun çarptığı araç kağıt gibi katlandı

Feci kaza! Kamyonun çarptığı araç kağıt gibi katlandı
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.