Almanya'dan Birleşik Krallık'a 27 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İngiltere Kralı 3. Charles'in davetlisi olarak 27 yıl sonra Birleşik Krallık'a ülkesinden yapılan en üst düzeydeki ziyaret için İngiltere'ye gitti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere Kralı 3. Charles'in davetlisi olarak İngiltere'ye gitti. Eşi Elke Büdenbender'in kendisine eşlik ettiği Steinmeier, Almanya'dan Birleşik Krallık'a 27 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında Londra'da Heathrow Havalimanına varışlarında Galler Prensi William ve Galler Prensesi Catherine tarafından karşılanacak. Steinmeier ve eşi daha sonra Windsor Kalesi'nde Kral Charles ve Kraliçe Camilla tarafından askeri törenle karşılanacak. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier öğleden sonra ise İngiltere Başbakan Keir Starmer ile bir araya gelecek.

Steinmeier'in Birleşik Krallık'ı ziyaretindeki görüşmelerde Rusya ile savaşında Ukrayna'ya verilen destek, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin başlıklar, Almanya ile İngiltere arasında savunma iş birlikleri, insansız hava araçları (İHA) kaynaklı tehditler, Baltık Denizi'ndeki sabotajlar karşısında alınan önlemler masada olacak.

Almanya ve İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ve öğrenci değişim programları gibi konuların da Steinmeier'in İngiltere ziyaretindeki konu başlıklarından olacağı belirtiliyor. Almanya'nın büyük şirketlerinin temsilcilerinin de eşlik edeceği ziyaret sırasında İngiltere'de Almanya'nın faaliyete geçireceği bir elektrikli araç teknolojisine ilişkin bir projenin de duyurulması bekleniyor.

Steinmeier ve eşi, Birleşik Krallık'a gerçekleştirdikleri ziyaretin ikinci gününe ise Kraliçe II. Elizabeth'in St. George Şapeli'ndeki mezarına çelenk koyma töreniyle başlayacak. Almanya Cumhurbaşkanı İngiliz Parlamentosu'nda bir konuşma da gerçekleştirecek. Ziyaretlerinin son gününde ise Steinmeier ve eşi Oxford Üniversitesi'nde Alman üniversiteleriyle araştırma projeleri ve iş birlikleri hakkında görüşmelere katılacak. Resmi ziyaret, Oxford Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Steinmeier'e fahri doktora unvanı verilmesiyle sona erecek.

Almanya'dan Birleşik Krallık'a, Cumhurbaşkanı düzeyinde son ziyaret Aralık 1998'de Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog tarafından gerçekleştirilmişti. - BERLİN