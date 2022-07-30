Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti. Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti. Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'da sürdürdüğü temasları kapsamında Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Türkiye Ankara Politika Haberler

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