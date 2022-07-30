Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti - Haberler

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Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti

Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti.

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Türkiye'ye gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti.

Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ankara'da sürdürdüğü temasları kapsamında Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Kadın Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Türkiye Ankara Politika Haberler

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