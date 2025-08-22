Aliyev: 'SOCAR, Özbekistan'da petrol yatağı işletmeye başladı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türkmenistan'da gerçekleştirdiği üçlü zirvede, "Azerbaycan devlet petrol şirketimiz SOCAR, halihazırda Özbekistan'da petrol yatağı işletmeye başlamış, kontrat imzalanmıştır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde resmi temaslarını sürdürüyor. Aliyev, temasları kapsamında Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile üçlü zirvede bir araya geldi. Aliyev, kültürel ve tarihi yakınlığın yanı sıra ortak değerlere sahip olan üç dost ve kardeş ülkenin iş birliği tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Misafirperver Türkmen topraklarında bulunduğum bugün bir kez daha belirtmek isterim ki Türkmenistan, Sayın Gurbangulu Berdimuhammedov'un bilge liderliğiyle sosyo-ekonomik gelişimde önemli başarılar elde etmiş, uluslararası rolünü ve itibarını güçlendirmiştir. Onun modern Türkmenistan'ın gelişimine verdiği katkı, verimli devlet yönetiminin, stratejik vizyonun ve vatana sadakatin örneğidir" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan-Türkmenistan ilişkileri yükseliş dönemini yaşıyor"

Aliyev, geçtiğimiz ay Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştiren Bedrimuhammedov'u Azerbaycan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve ziyaretinin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Biz Bakü'de kapsamlı görüşmeler yaptık, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarını, özellikle Fuzuli ve Şuşa şehirlerini birlikte ziyaret ettik. Fuzuli şehrinde cami inşa edilmesi hakkındaki karara göre özel teşekkürümü bildirmek isterim. Bu samimi kardeşlik desteği, dayanışmanın ve manevi birliğin sembolü olarak halkımızın hafızasında sonsuza dek kalacaktır. Aynı zamanda, Fuzuli ve Arkadağ şehirleri arasında kardeşleşme ilişkilerimizin kurulması kültürel ve insani iş birliği için yeni imkanlar açıyor. Tüm bunlar gösteriyor ki, Azerbaycan-Türkmenistan ilişkileri yükseliş dönemini yaşıyor. Biz bu ilişkilerin tüm alanlarda gelişimi için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Birçok başka ortak çıkarlara dayanan yatırım projelerimiz var""

Aliyev, Özbekistan ile Azerbaycan arasında 23 Ağustos 2024'te imzalanan Müttefiklik İlişkileri Hakkında Antlaşma'ya değinerek, "Özbekistan ile kardeşlik ilişkilerimiz karşılıklı desteğe, güçlü kültürel bağlara ve ortak stratejik hedeflere dayanmaktadır. Özbekistan'da tüm alanlarda hayata geçirilen yeni reformların sonucu olarak ülkenin dinamik gelişimini, uluslararası itibarının yükselmesini ve ekonomik potansiyelinin artmasını büyük memnuniyetle izliyoruz. Son yıllarda Özbekistan ile birçok alanda, özellikle siyasi diyalogda, ekonomik ve insani işbirliğinde önemli sonuçlar elde ettik. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarının yeniden inşasına verdiği büyük katkıya göre Özbekistan tarafına ve bizzat Şevket Mirziyoyev'e derin teşekkürümü bildiririm. Fuzuli şehrinde büyük alim Mirza Uluğbey'in adını taşıyan ortaokul inşa edilmiştir ve Şevket Mirziyoyev ile birlikte onun açılışını gerçekleştirmiştik. Hankendi şehrinde Özbek tarafının desteği ve girişimiyle büyük bir dikiş fabrikası faaliyet göstermektedir. Yakın zamanda birlikte onu ziyaret ettik. Bakü'nün modern merkezi olan Ak Şehir'de Özbekistan parkı kurulmaktadır. Şevket Mirziyoyev ile birlikte 5 hektarı kapsayan bu güzel parkın temelini attık. Birçok başka ortak çıkarlara dayanan yatırım projelerimiz var" ifadelerini kullandı.

"Üç ülkenin ortak çabalar göstermesi bölge için önemli bir değer taşıyacaktır"

Azerbaycan lideri, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birleştiren önemli bir jeostratejik konuma sahip olduğunu belirterek, "Ülkelerimizin önünde ulaştırma alanında yeni fırsatlar bulunmaktadır. Bunların arasında Orta Koridor, limanların genişletilmesi ve demiryolu meselelerini biz bugün sayın kardeşim Gurbangulu Bedrimuhammedov ile geniş müzakere ettik. Bu meseleleri Şevket Mirziyoyev ile de son görüşmemizde ele almıştık. Yani üç ülkenin ulaştırma, transit, lojistik alanında ortak çabalar göstermesi sadece ülkelerimiz için değil, büyük bölge için de önemli bir değer taşıyacaktır" diye konuştu.

"Özbekistan'da büyük bir petrol yatağının keşfi haberini hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkmenistan ve Özbekistan ile enerji alanında iş birliği yapmak için güzel imkanların olduğunu belirten Aliyev, "Bizim Türkmenistan ile geleneksel enerji iş birliğimiz bulunmaktadır. Biz Özbekistan ile de bu alana adım atmış bulunuyoruz. Devlet petrol şirketimiz SOCAR halihazırda Özbekistan'da petrol yatağının işletilmesine başlamış, kontrat imzalanmıştır. Ümit ediyoruz ki, yakın 1-2 yıl içinde bize güzel haberler verecekler. Özbekistan'da büyük bir petrol yatağının keşfi haberini hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - TÜRKMENBAŞI