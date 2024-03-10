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Ali Babacan Yozgat'ta Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta seçim çalışmalarına devam ediyor. Babacan, Yozgat Belediye Başkan adayı Mesut Yıldırım'a destek istedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ı ziyaret etti.

Lise Caddesi'nde seçim otobüsüyle halkı selamlayan Babacan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti, partisinin Yozgat Belediye Başkan adayı Mesut Yıldırım'a destek istedi.

Babacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde program düzenlediklerini söyledi.

Partisinin 81 ilde kendi adayı ile seçimlere girdiğini ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir tarafında pırıl pırıl, tertemiz adaylarımız illerine, ilçelerine iyi hizmet vermek için yoğun bir hazırlık içindeler. Bütün adaylarımız belediyeyi çok daha iyi yönetecek nitelikte insanlar. En çok dikkat ettiğimiz konu bu oldu. Adaylarımızı belirlerken mevcut başkandan veya diğer adaylardan bu işi daha iyi yapar mı, yapmaz mı, biz ona baktık."

Babacan, daha sonra seçim çalışmaları için Sorgun ilçesine geçti.

Kaynak: AA / Politika

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