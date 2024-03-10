Ali Babacan, Sorgun'da seçim çalışmalarına devam etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde seçim otobüsüyle halkı selamladı ve vatandaşlara hitap etti. Babacan, emekli maaşlarının düşük olduğunu ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, Sorgun Belediye Başkan adayı Tevfik Ateşer'e destek istedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.
Seçim otobüsüyle ilçe halkını selamlayan Babacan, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
???????Emekli maaşının düşük, çiftçilerinin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu savunan Babacan, partisinin Sorgun Belediye Başkan adayı Tevfik Ateşer'e destek istedi.