Üye Girişi
Haberler

Ali Babacan Bitlis'te iftar programına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

Kent merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Babacan, Bitlis'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazanın ekmeği bölüşürken bereketli olduğunu belirten Babacan, bu ayın ülke için berekete vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin her konudaki sorununa çözümlerinin hazır olduğunu anlatan Babacan, "Bu büyük ülke, Avrupa'nın en büyük nüfusuna, topraklarına ve genç nüfusuna sahip. Bu ülke, sorunlarını ehil ve dürüst kadrolarla rahatça aşabilecek güce sahip." dedi.

Sorunların adalet ilkesinden sapmadan her konuda şeffaflıkla hareket ederek çözülebileceğini kaydeden Babacan, devleti yönetmenin adalet, ehliyet ve istişare gibi 3 temel ilkesinin olduğunu dile getirdi.

Babacan, bu ilkeler uygulandığı zaman ülkenin yükseleceğini ifade etti.

Programda, DEVA Partisi Bitlis Belediye Başkan adayı Fikret Bakır ve İl Başkanı Abdulalim Daşdemir de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Politika

Deva Partisi Ali Babacan Türkiye Bitlis Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Seçim propaganda yasakları ne zaman başlıyor? Quaresma Beşiktaş'a gelecek mi? 29-30 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! ORC İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Sonar İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Gaddar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı? Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı? İSKİ Esenler su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart Esener (Oruçreis - Tekstilkent - Giyimkent - 15 Temmuz) su kesintisi Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Arka Sokaklar yeni ölüm izleme linki var mı? Ateş Kuşları 50. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Ateş Kuşları yeni ölüm izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kara Ağaç Destanı yeni bölüm izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title