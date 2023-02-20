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Akşener deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu olmayacak karardan vazgeçin

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin ardından incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Üniversitelerin kapatılması ve depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesinin çok yanlış olduğunu belirten Akşener, "Bu olmayacak karardan vazgeçin. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. İstanbul'da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insanın çok güzel, birinci sınıf kalabileceği bir yer. Orayı depremzedeler için hazır hale getirin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi.

Depremin 15. gününde Diyarbakır'da incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bölgedeki izlenimleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitelerin kapatılması ve depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine tepki gösteren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Bu olmayacak karardan vazgeçin" diye konuştu.

Akşener deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu olmayacak karardan vazgeçinİYİ Parti lideri Akşener ve kurmayları deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Akşener şu ifadeleri kullandı; "Bulunduğum her şehirden seslendim bugün de Diyarbakır'dan sesleniyorum. Bizim aile mahremiyetimize 6 kişi, 10 kişi, bir yurt odasına sığdırmak mümkün değil, doğru değil. Erkek ve kız yurtları birbirinden ayrıdır, banyoları ortaktır, tuvaletleri ortaktır, mutfakları ortaktır. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla KYK yurtlarındaki aileler kalamaz, kalamıyorlar. Derhal bu karardan vazgeçin.

İstanbul'da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insan için çok güzel, birinci sınıf... Derhal onu deprem bölgesinden tahliye edilen kardeşlerimizin yaşayacağı bir yer, alan haline getirin."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener Diyarbakır İYİ Parti Deprem Politika Güncel Haberler

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