Akşener deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu olmayacak karardan vazgeçin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin ardından incelemelerde bulunduğu Diyarbakır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Üniversitelerin kapatılması ve depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesinin çok yanlış olduğunu belirten Akşener, "Bu olmayacak karardan vazgeçin. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. İstanbul'da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insanın çok güzel, birinci sınıf kalabileceği bir yer. Orayı depremzedeler için hazır hale getirin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156'ya yükseldi.

AKŞENER DİYARBAKIR'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Depremin 15. gününde Diyarbakır'da incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bölgedeki izlenimleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu.

"BU OLMAYACAK KARARDAN VAZGEÇİN"

Üniversitelerin kapatılması ve depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine tepki gösteren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak "Bu olmayacak karardan vazgeçin" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Akşener ve kurmayları deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

"KYK YURTLARINDA AİLELER KALAMAZ"

Akşener şu ifadeleri kullandı; "Bulunduğum her şehirden seslendim bugün de Diyarbakır'dan sesleniyorum. Bizim aile mahremiyetimize 6 kişi, 10 kişi, bir yurt odasına sığdırmak mümkün değil, doğru değil. Erkek ve kız yurtları birbirinden ayrıdır, banyoları ortaktır, tuvaletleri ortaktır, mutfakları ortaktır. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla KYK yurtlarındaki aileler kalamaz, kalamıyorlar. Derhal bu karardan vazgeçin.

"İSTANBUL'DAKİ FİNANS MERKEZİNİ DEPREMZEDELERE AÇIN"

İstanbul'da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insan için çok güzel, birinci sınıf... Derhal onu deprem bölgesinden tahliye edilen kardeşlerimizin yaşayacağı bir yer, alan haline getirin."