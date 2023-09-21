Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Atama kararlarıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na atanan Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediyesine iade-i ziyarette bulundu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın makamında ağırladığı Tuğamiral Neslim Eski, Aksaz'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret için Tuğamiral Neslim Eski'ye teşekkürlerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. - MUĞLA
Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Atama kararlarıyla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na atanan Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediyesine iade-i ziyarette bulundu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın makamında ağırladığı Tuğamiral Neslim Eski, Aksaz'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret için Tuğamiral Neslim Eski'ye teşekkürlerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. - MUĞLA