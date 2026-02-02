Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile oradaki vatandaşların eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve Suriye'deki gelişmelerin önemini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " Suriye'nin birlik bütünlüğüne ve orada bütün etnik kökenin ne olursa olsun dini inancı, mezhebi ne olursa olsun her bir vatandaşın, yurttaşın eşit yurttaş vatandaş statüsünde temel hak ve özgürlükler ekseninde Suriye'nin birlik beraberlik ve bütünlüğü bağlamında hayatlarını huzur ve refah içerisinde geçirmelerini arzu ediyoruz" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu Karayolları Trafik Kanunu'nun 17. Maddesine görüşüldüğünü aktararak, hafta içinde Trafik düzenlemesinin gündeme geleceğini söyledi. Akbaşoğlu, 6 Şubat depreminin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bir taraftan böyle büyük bir felaketi anacağız. Ona karşı bilinçli bir şekilde toplumumuzu, insanımızı koruma ve bu tür felaketlerle karşılaşıldığında zararsız bir şekilde bunun gidebilmesine göre çabaları planlamaları ortaya koyarken, bir taraftan da tabii ki 27 Aralık 2025 tarihi itibariyle iki yıl içerisinde dünyada eşi benzeri görünmemiş bir gayret ve üstün başarıya hep beraber şapka çıkaracağız ve 455 bin bağımsız konutun hak sahibine teslimini hatırlayacağız ve bu konuda yaraların sarılması hususundaki gayretleri hep beraber tebrik edeceğiz ve emeği geçenlere de teşekkürlerimizi ifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye önemli mesafelerin kat edildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge denklemi içerisinde her zaman ifade edile geldi. Çünkü bölge terörden temizlenmezse terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında bazı sıkıntılar yaşanabileceğini hepimiz ifade edebiliriz. Dolayısıyla terörden temizlediğimiz Türkiye'mizi Allah'ın izniyle bölgemizde de adı ne olursa olsun her türlü terör yapılanmasını ortadan kaldırmak suretiyle ne Türkiye'nin tehdit edilebileceği ne de sınırdaki komşularımızın tehdit edilebileceği, onların milli egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel gelecek şekilde bir unsurun da olamayacağı bir terörsüz bölgeyi biz başından beri terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte zikrede geldik. Şunu ifade etmek isterim ki terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyi terörsüz bölgede terörsüz dünyayı sonuçlayacak bir perspektifi içinde barındırmaktadır. Bu vesileyle dünya düzenine ilişkin yepyeni adımların konuşulduğu, yepyeni perspektiflerin ifade edildiği farklı uygulamaların hayata geçtiği şu ortamda aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sözünün ne kadar büyük bir anlamı ihtiva ettiğini de daha iyi idrak ediyoruz. Suriye'de orada genç yapının Suriye Devleti'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve idari yapının birlik beraberliğinin ve bütünlüğünün önemi yaslanamaz. Bu konuda olumlu gelişmeler konusunda da biz bu çerçevenin devam etmesi ve olumlu gelişmelerin aynen bu şekilde Suriye'nin birlik bütünlüğüne ve orada bütün etnik kökenin ne olursa olsun dini inancı, mezhebi ne olursa olsun her bir vatandaşın, yurttaşın eşit yurttaş vatandaş statüsünde temel hak ve özgürlükler ekseninde Suriye'nin birlik beraberlik ve bütünlüğü bağlamında hayatlarını huzur ve refah içerisinde geçirmelerini arzu ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
