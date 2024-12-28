Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası
Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar hakkında mahkemeden şaşırtan karar
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken açıklama: Birlikte başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız

AK Partili Zeybekci: Asgari ücret yeterli değildir, daha çok olmalı

AK Partili Zeybekci: Asgari ücret yeterli değildir, daha çok olmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Zeybekci, "Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın" dedi.

AK PARTİLİ ZEYBEKCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN "ASGARİ ÜCRET" MESAJI

Ak Parti'nin Kırşehir 8'inci Olağan Kongresi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci asgari ücret ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

"YETERLİ DEĞİL, DAHA FAZLA OLMALI"

Zeybekci, şunları söyledi: "Refah nasıl artar biliyor musunuz? Üretimi ve malı artırarak artar. Çünkü üretimi, insanların satın alacağı ürünleri artırmadan ve üretim seferberliği yapmadan parayı artırırsanız sadece fiyatları artırırsınız. Bu da maalesef aciz siyasetin hastalığıdır. Şimdi yapılan hareketler sonuna kadar doğrudur. Yeterli midir? Yeterli değildir. Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın. Onun için AK Partililer olarak başınızı hiç öne eğmeyin."

"TAŞ ÜSTÜNDEKİ TAŞLARIN HEMEN HEMEN TAMAMINI BİZ YAPTIK"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ülkeye önemli hizmetler yaptığını belirten Zeybekci, şöyle konuştu: "Şu otoyollara, hastanelere, okullara bir bakın Allah için. Kim yaptı bunları, AK Parti yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Onun için her zaman, Türkiye'nin 81 şehrinde her köyü, ilçesi, sokağında, her sanayi sitesinde, mahallesinde başı dik, anlı açık bir tek siyasi parti vardır, o da AK Parti'dir ve AK Partililerdir, Cumhur İttifakı'dır, MHP'liler, BBP'lilerdir. Biz yaptık arkadaşlar, bu memlekette bugün görmüş olduğunuz taş üstündeki taşların hemen hemen tamamını biz yaptık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
img

Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
img

Şampiyonlar Ligi'nden vazgeçtiler
img

Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

keşke sallamak kadar kolay olsaydı geçmişe bakıyorsan gel işine gelirse çeyrek altın hesabı yapalım o zaman kaç çeyrek altın alınıyorsa o seviyeye getirin o zaman zam yapmış olmaz aynı yerde durmuş olursunuz herşeyi biz yaptık derken herşeyide sattınız onu neden söylemiyorsunuz

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

He al milletin gazını bakalım....işinize gelince Avrupa bizi kıskanıyor,gelmeyince şöyleydi,böyleydi...

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaydın GÜNDÜZ:

Adam dalga geçiyor bende mal gibi okuyorum

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Bunlar,milletin aklıyla dalga geçiyorlar.Adanlar kendilerine muhalefet ediyorlar.Dünyada böyle yüzsüzlük görülmedi

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSercan Sezgin:

hadi ya 2003 te asgari ücretle kaç altın alırdık şimdi kaç alabiliyoruz bi de öyle hesap yapın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Bu dalga geçmektir, halkı aptal yerine koymaktır. Tamam ekonomi kötü yeterince zam yapamadınız ama dalga geçmeniz daha çok koyuyor. Düşman olsa dalga geçer gibi konuşmaz. Siz bu ülke insanına düşman mısınız?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

edebiyat bunlarda 10 numara,icraat sifir...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaptıklarınızı babanızın parasıyla hayrına değil garip gurabadan dul fakir kimsesiz yetimlerden kesilen vergilerle üstelik devletin milletin halkın çıkarı gözetilmeden en az on katına ihale edip kamuyu zarara uğratıp malum şahıslara yaptırdınız öveneceğiniz tek şey bu hazine garantileriyle devleti zarara uğratıp ülkenin geleceğini ipotek altına almak başkaları yalandan Allaha inanıyormuş gibi görünüp Allaha inanmadıklarından günah işleyebilir ama biz ergeç tecelli edecek ilahi adalete inanıyoruz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

2053 vereceğiz diyor, hedef 2053

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

biz işvere tarafındayız, çalışan umurumuzda değil.. diyemedi tabi.. enflasyonun yarısı kadar zam yaptık çalışanı enflasyona ezdirdik... te diyemedi...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi! İşte ilk açıklama
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Narin davasında verilen cezalara ilişkin Bakan Göktaş'tan ilk açıklama: Yüreklere su serpmiştir
Narin davasında verilen karara Bakan Göktaş'tan ilk yorum

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.