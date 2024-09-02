AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilik sisteminin güncellenmesi için çalışma yapacaklarını söylemesi sonrası milyonlar "Emeklilikte yeni sistem nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

MAAŞLAR İÇİN YENİ SİSTEM Mİ GELİYOR?

Yeni düzenleme sinyali sonrası emeklilerde beklentiler oluşurken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün'den yeni emeklilik sistemi için öneri geldi. Ergün "Daha fazla prim ödeyen ya da daha çok çalışan, daha az çalışandan daha az emekli maaşı almamalı" dedi.

"PRİM MİKTARI, GÜNÜ VE YAŞ KRİTERLERİ SİSTEME BAĞLANMALI"

Türkiye'deki sistemde 2 çalışana 1 emekli dahi düşmediğini, bu oranın 2 çalışana karşılık yaklaşık 1,7 emekli olduğunu ifade eden TÜED Başkanı Ergün "Emeklinin hayatıyla ilgili alınacak her doğru kararı destekleriz ancak fakir emekliliği getirirlerse asla. Şu anda kök maaşlar 12 bin 500 liranın altında. Öyle önemli kararlar alınmalı ki ağlayan bir emekli topluluğu değil, 'Benim hakkım buymuş' diyen bir emekli topluluğu oluşmalı. Eskiden 25 yıl çalışana yüzde 70 oranla emekli maaşı bağlanıyordu, şimdi aylık bağlama oranı yüzde 35'e düştü. Yeni bir sistem hazırlanırken, mutlaka bu konuda bilgi ve beceri sahibi olan bizim gibi kuruluşlarla aynı masada olunmalı. Onlara, nelerin faydalı olacağını, nelerin sıkıntı oluşturabileceğini söyleriz. Yeni sistemde hak ettiğin kadar hak almalısın. Prim miktarı, prim günü ve yaş kriterleri, bir sisteme bağlanmalı" ifadelerini kullandı.

"ERKEN EMEKLİLİK TÜRKİYE'YE ZARAR VERİYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; insanların en verimli yaşlarının 40 ila 60 olduğunu ifade eden Ergün "38 yaşında kadınlar, 43 yaşında erkekler emekli oluyor; bu doğru değil. Erken emekliliğin, Türkiye'ye zarar verdiğini yıllardır söylüyorum" dedi.