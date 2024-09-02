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AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilik sisteminin güncellenmesi için çalışma yapacaklarını söylemesi milyonlarca emeklide önemli beklentiler oluştururken Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'den dikkat çeken bir öneri geldi. Ergün "Daha fazla prim ödeyen ya da daha çok çalışan, daha az çalışandan daha az emekli maaşı almamalı" ifadelerini kullandı.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilik sisteminin güncellenmesi için çalışma yapacaklarını söylemesi sonrası milyonlar "Emeklilikte yeni sistem nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

MAAŞLAR İÇİN YENİ SİSTEM Mİ GELİYOR?

Yeni düzenleme sinyali sonrası emeklilerde beklentiler oluşurken Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün'den yeni emeklilik sistemi için öneri geldi. Ergün "Daha fazla prim ödeyen ya da daha çok çalışan, daha az çalışandan daha az emekli maaşı almamalı" dedi.

"PRİM MİKTARI, GÜNÜ VE YAŞ KRİTERLERİ SİSTEME BAĞLANMALI"

Türkiye'deki sistemde 2 çalışana 1 emekli dahi düşmediğini, bu oranın 2 çalışana karşılık yaklaşık 1,7 emekli olduğunu ifade eden TÜED Başkanı Ergün "Emeklinin hayatıyla ilgili alınacak her doğru kararı destekleriz ancak fakir emekliliği getirirlerse asla. Şu anda kök maaşlar 12 bin 500 liranın altında. Öyle önemli kararlar alınmalı ki ağlayan bir emekli topluluğu değil, 'Benim hakkım buymuş' diyen bir emekli topluluğu oluşmalı. Eskiden 25 yıl çalışana yüzde 70 oranla emekli maaşı bağlanıyordu, şimdi aylık bağlama oranı yüzde 35'e düştü. Yeni bir sistem hazırlanırken, mutlaka bu konuda bilgi ve beceri sahibi olan bizim gibi kuruluşlarla aynı masada olunmalı. Onlara, nelerin faydalı olacağını, nelerin sıkıntı oluşturabileceğini söyleriz. Yeni sistemde hak ettiğin kadar hak almalısın. Prim miktarı, prim günü ve yaş kriterleri, bir sisteme bağlanmalı" ifadelerini kullandı.

"ERKEN EMEKLİLİK TÜRKİYE'YE ZARAR VERİYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; insanların en verimli yaşlarının 40 ila 60 olduğunu ifade eden Ergün "38 yaşında kadınlar, 43 yaşında erkekler emekli oluyor; bu doğru değil. Erken emekliliğin, Türkiye'ye zarar verdiğini yıllardır söylüyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Abdullah Güler Kazım Ergün AK Parti Ekonomi Türkiye Yaşam Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (13)

Defenestration Enjoyer:

dağın fare doğuracağı belli, bundan önce olduğu gibi, toplantı, kurultay, çalıştay, sonuc elde var sıfır

40
3
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Zübeyir Kıvrak:

30 YIL ÇALIŞ 8 / 9 BİN GÜN PRİM ÖDE EMEKLİ OL 10 YIL ÇALIŞIP 1800 GÜN PRİM ÖDEYENLE AYNI MAAŞI (12500 TL) AL SONRADA ADİL GELİR DAĞILIMINDA BAHSED BUMUDUR ADİL GELİR DAĞILIMI ??? HERKES ÇALIŞTIĞI, ÖDEDİĞİ PRİM GÜNÜ SAYISI ORANINDA MAAŞ ALIRSA O ZAMAN ADİL GELİR DAĞILIMI OLUR...

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7
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sade vatandaş:

2008 de aylık bağlama oranlarını yüzde elliye yakın düşürdüler prim ödedikçe maaşı düşüren sistemi getirdiler milleti kırk yaşında emekli ettiler para yetmeyince sahte enflasyon rakamlarıyla emeklilerin maaşını az verip kul hakkına girdiler emeklilere en büyük darbeyi bu hükümet vurdu,

38
0
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Brh atr:

eyt çıkarken 50 yaş sınırı koymadılar o zaman bu bakan piknikmi yapıyordu sanki eyt yi uzaylılar çıkarttı 50 yaş konulsaydı 2008 yılına kadar olanlara haksızlık olmayacaktı

29
4
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Berkant Tezcan:

asgari ücret ne olacak peki ????????

6
18
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Ahmet Çakır:

Ben o değilde bu emekliler derneği başkanlığına takıldım.Ne iş yaparmış acep bu dernek merak ettik.Ülkede her şeyin bir sandık dernek başkanı var varda altlarında son model arabalarda var sanki.Pek inandırıcı gelmiyorsunuz artık

18
2
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Kenan Tepretoğlu:

en en en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katı idi, bugünkü rakamlara bakın bir de maaş değil harçlığa döndü emekli maaşları

14
0
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Murat Kara:

çalışan emekli mi olur çalışanın emekliliği kesilsin gerçek emekliye insan gibi yaşayabileceği bir maaş verilsin

12
2
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Ali Tokgönül:

Yaz boz tahtası gibi . Bir gün şöyle bir gün böyle ... 22 senedir aynı terane . Az kaldı , az daha sonra esameniz bile okunmayacak .

7
1
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Abdullah Atik:

Çok doğru tespit …

1
1
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