AK Partili Dağ ve milletvekili adayları İzmir'de Konyalılar ile buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem İnce ile AK Partili milletvekili adayları Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Konya Hemşehri Buluşması'na katıldı. Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak, geçtiğimiz yıl trafik kazasından hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın da imzası bulunduğu Konyaspor formasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'a hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Konya Hemşehri Buluşması'na katıldı. Buca'da bir restoranda gerçekleşen buluşmaya Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri ve milletvekili adayları Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili ve milletvekili adayı Hasan Kalyoncu, Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak ve İzmir'de yaşayan Konyalılar yer aldı.

Ahmet Çalık imzalı forma hediyesi

3. Konya Hemşehri buluşmasında Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak, geçtiğimiz yıl trafik kazasından hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın da imzası bulunduğu Konyaspor formasını, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'a hediye etti. Hediyeyi alan Dağ, "Formada Ahmet Çalık'ın da imzası var. Allah rahmet eylesin. Onun imzasının olması formayı çok özel kılıyor" dedi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bir hafta sonra yapılacak olan seçimleri hatırlatıp, "İnşallah önümüzdeki hafta bugün bir seçim yapacağız. Neredeyse cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimde, hem İzmirli ve hem Konyalı hemşerilerimizin ülkemizin huzurunu, sükununu, birliğini ve beraberliğimizi bozacak bir durumla karşılaşmamak adına inşallah istikrarın, beraberliğin önemli olduğunu sandığa da yansıtacağından hiç şüphem yok. Buraya gelemeyenlerin de bizimle gönül birlikteliğinde olduğunu biliyoruz. Biz de bu gönül birlikteliğine karşı sizlere mahcup olmamak için gayret gösterdik. 3 dönem kuralından dolayı vekil adayı değilim ama siyaseti de bırakacak değilim. Daha uzun yıllar İzmirli ve İzmirli Konyalı hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye için bir yol ayrımı"

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasında 14 Mayıs seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını söyledi. Kasapoğlu "14 Mayıs Türkiye için bir yol ayrımı. 14 Mayıs, aydınlık ve karanlık arasındaki, kaos ile istikrar arasındaki bir seçim. Sizlerin desteği çok mühim. Türkiye'nin kazanımları, cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıllık süreç hepimizin malumu. Milli petrol ve milli doğalgazdan bahsediyoruz. Sanayi ve teknolojideki milli araçlarımız, TCG Anadolu Alsancak limanında. Yerli aracımız İzmir'in cadde ve sokaklarında süzülerek yol alıyor. 14 Mayıs'ta halkımızın İzmir'i ile Konya'sı ile tüm hemşerilerimizin en büyük desteği bizden yana cumhurbaşkanımızdan yana bariz şekilde ortaya koyacağını biliyorum. Gençler bizim her zaman yol arkadaşımız. Gençler için Türkiye'nin dört bir yanında ciddi hizmetle ortaya koyduk. Dünyanın en önemli organizasyonlarından birini, İslam Oyunlarını Konya'da düzenledik. Tarihin en geniş katılımıyla Konya ev sahipliği ile gerçekleştirdik. Konya'mıza muhteşem tesislerimiz kazandırdık. 14 Mayıs'ı birlikte zaferle taçlandıralım, yeni zaferlere bu ülke için insanlık için daha aydınlık yarınlara beraber yürüyelim" dedi.

Başkan Atalay'dan destek çağrısı

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Haftaya seçimlerimiz var. Bizler, AK Parti Belediyeciliğinin en güzel temsile eden şehirlerden biri olarak hem şehrimize ülkemize hizmet ediyoruz. Konya her zaman cumhurbaşkanımızı çok yoğun destek verdi. Büyükşehirler arasında birinci olmaya başardık. Ama Konya'nın desteği Konya sınırları içerisinde kalan Konyalılardan ibaret değil. Buradaki hemşerilerimizin de bu davaya en yüksek desteğini vereceğini inanıyorum. 14 Mayıs akşamını hep birlikte bir bayram havasına dönüştüreceğiz" sözlerine yer verdi.

2024'ün provasını 14 Mayıs'ta yapacağız

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan ise AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı olmasından dolayı Türkiye'deki tüm şehirleri gezdiği için şehirleri çok iyi bildikleri belirtip, "Konya'ya ziyaret ettiğimizde Uğur Bey bana gençlerle, kadınlarla, esnaflarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattılar. Belediye başkanı AK Partili ve genç ve dinamik olunca insan gururlanıyor. İzmir'de doğmuş, büyümüş biri olarak üzülüyor. Yerel yönetimlerde çok geride kaldık ama Konya gibi illerimiz bu şehir yarışında çok önde gitti. İnşallah biz, 2024 provasını, 2023'te 14 Mayıs'ta yapacağız. 14 Mayıs çok kritik bir seçim. Son 20 yıllık kazanımların devamı için hepinizden destek istiyoruz. Cumhur İttifakımızla birlikte yeni bir zafer elde edeceğiz" açıklamasında bulundu. - İZMİR