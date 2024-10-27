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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçeriyi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlam tutarsak dışarıdaki türbülanslara karşı daha güçlü şekilde cevap verme pozisyonumuzu ve kapasitemizi korumuş oluruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçeriyi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlam tutarsak dışarıdaki türbülanslara karşı daha güçlü şekilde cevap verme pozisyonumuzu ve kapasitemizi korumuş oluruz." dedi.

Çelik, AK Parti Kozan 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın ahdinin, büyük ve tam bağımsız Türkiye olduğunu söyledi.

Bölgedeki devletlerle barış içerisinde bir gelecek inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Çelik, birlik ve beraberliğin her zamankinden daha kıymetli olduğu bir dönemden geçildiğini anlattı.

Çelik, İsrail'in, "arz-ı mevud" planı için saldırılarını Gazze ile Lübnan, Suriye ve İran'da sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu soykırım çetesi, katliam şebekesi bölgedeki bütün halklara, milletlere düşmanlık yaparak ilerlemeye devam ediyor. Olaylar ilk başladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bunlar bütün bölgeyi ateşe atacak, bölgeyi ateş çemberi haline getirecekler.' demişti. Bunun adım adım önümüze bir tablo olarak geldiğini görüyoruz. Burada üzerimize düşen biricik ülkemizin istikrarını, güvenliğini korumak ve Türkiye'mizin güvenliğini korurken de bölge barışına dönük olarak bu istikrarsızlaştırma faaliyetine karşı insanlık cephesinin en güçlü sesi olan ve en kararlı duruşunu gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında kararlı, tavizsiz, birlik ve beraberlik içerisinde dimdik yürümektir."

İsrailli yetkililerin, açıklamalarında bölge halklarını ateşe atacak bir çalışma içerisinde olduklarını net şekilde ifade ettiklerini dile getiren Çelik, bunun karşısında Türkiye'nin gücünü, birliğini ve dirliğini koruyacaklarını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Batı medeniyeti adına bölgede bulunduklarını söyleyenlerin kan ve gözyaşı getirdiğini belirterek, "Camilere saldırdıkları gibi kiliselere saldırıyorlar. Müslümanları hedef aldıkları gibi Hristiyanları da hedef alıyorlar çünkü bunlar bir katliam, soykırım şebekesidir. Eninde sonunda bunlar yargılanacaktır ve insanlık mahkemesinde mahkum olacak, ceza alacaklardır." ifadelerini kullandı.

"TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim"

Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim. Bu terör örgütleri, katliam şebekeleri her zaman belli odaklar tarafından kullanılırlar ve yönlendirilirler. Türkiye'nin dikkatini bölge meselelerinden kaydırmak, odağını dağıtmak, enerjisini içeriye harcamak için bu terör eylemlerinin zamanlaması her zaman manidar olmuştur. Ama hesap etmedikleri bir şey var; biz, Türkiye'de iç cephemizi güçlendirmeyi bildiğimiz gibi terörle ve etrafımızdaki bu savaş şebekeleriyle mücadele etmeyi çok iyi biliriz."

Terör saldırısında arkadaşları şehit olan ve yaralanan TUSAŞ çalışanlarının, "onlara inat daha çok çalışacağız" mesajı verdiğini belirten Çelik, "Bu kongrede o kardeşlerimizin sözünü tekrarlıyoruz. Şer şebekelerine inat daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin defalarca "iç cepheyi güçlendirmekten" bahsettiğine dikkati çeken Çelik, "İçeriyi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlam tutarsak dışarıdaki türbülanslara karşı daha güçlü şekilde cevap verme pozisyonumuzu ve kapasitemizi korumuş oluruz." dedi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin temel sütunlarının başında Cumhur İttifakı'nın duruşunun geldiğini vurgulayan Çelik, ülkeyi gelecek yıllara selamet ve barış içerisinde ulaştırmanın en önemli meseleleri olduğunu söyledi.

Çelik, vatandaşların taleplerinin farkında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin önümüzdeki günlerde daha da rahatlamasını sağlayacağız. Ekonomik programın uygulanması ve enflasyonun düşmesiyle birlikte vatandaşımızın, işçimizin, çiftçimizin, emeklimizin daha çok yanında olacağız. Bu sesleri duymadığımızı düşünmeyin, bunları duyuyoruz, hepsinin farkındayız."

"Türbülansın içinden geçerken safları sık ve düzgün tutmak zorundayız"

Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşları, istikrarsızlıkları anlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her geçen gün birtakım sıcak çatışmaların tehlikesini, potansiyelini taşıyacak şekilde maalesef istikrarsızlık ve siyasi tansiyon yükseliyor. Bütün bu tablo içerisinde biricik göz bebeğimiz Cumhuriyet'imizi, Türkiye'mizi sağlam tutmak zorundayız. Bu türbülansın içinden geçerken safları sık ve düzgün tutmak zorundayız. O yüzden ahdimizi taze tutacağız. Bugün iç cepheyi, birliğimizi, dirliğimizi güçlendirme zamanıdır. Bugün 'tek vatan, millet, devlet, bayrak' deme zamanıdır. Hep beraber, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile kol kola gireceğiz, geleceğe bu duygularla yürüyeceğiz."

Çelik, kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kongreye AK Parti Adana Milletvekilleri Sunay Karamık ve Abdullah Doğru ile İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.

Çelik, kongrenin ardından 25 Eylül'de vefat eden Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın Kozan Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Politika

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