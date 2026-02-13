Haberler

AK Parti'nin "Mobil AKİM"i 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaştı

Güncelleme:
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca başlatılan Mobil AKİM projesi kapsamında, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg ile 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaşıldı, 1709 talep doğrudan kayda alındı, 37 bin 300 kilometrelik yol katedildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için başlatılan "Mobil AKİM" projesine ilişkin sunum yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, sunumunda 6 Mart 2003'te kurulan AK Parti İletişim Merkezinin (AKİM), vatandaşların AK Parti ile temas ettiği ilk yer ve milletle arasındaki en güçlü bağ olduğunu vurguladı.

Uygur, AKİM'in kuruluşundan bu yana 3 milyonu aşkın başvuruyu muhatabına ileterek çözüme kavuşmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

"Bu çalışma, milletimizin her başvurusunun anında ilgili mercilere iletilmesini esas almaktadır"

Uygur, 16 Aralık 2024'te başlayan Mobil AKİM adlı çalışmaya ilişkin "Mobil AKİM, devlet ile millet arasındaki sarsılmaz bağın sahadaki tezahürüdür. Doğrudan temasla gerçekleştirilen bu çalışma, milletimizin dile getirdiği her başvurunun anında ilgili mercilere iletilmesini esas almaktadır. Mobil AKİM, bu yönüyle uzakları yakın eden, millete hizmet odaklı bir siyaset anlayışının karşılık bulduğu güçlü bir iradeyi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Belgin Uygur, bugün gelinen noktada Mobil AKİM projesi kapsamında, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg ile 53 ilde 3 bin 153 haneye ulaşıldığını, 1709 talebin doğrudan kayda alındığını, 37 bin 300 kilometrelik yol katedildiğini bildirdi.

Hane ziyaretlerinde alınan taleplerin, anında ilgili mercilere iletildiğini, her talebin muhatabına ulaşmasının sağlandığını belirten Uygur, "Her durakta bir ses, her hanede bir emanet taşıdık. Adımlarımız ilerledikçe yol da anlamını buldu, yükü paylaşıldıkça hafifleyen bir yürüyüşe dönüştü. Bu yüzden 'Uzun ince bir yoldayız' derken kıymeti, birlikte yürümekten gelen bir yolculuğu kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygur'un sunumunda, "Mobil AKİM, bizim için bir proje olmanın ötesinde, milletimizle aynı istikamette ilerlemenin, emanet bilinciyle yola devam etmenin ve bu uzun yolculuğu omuz omuza sürdürmenin adıdır." ifadesi de yer buldu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
