AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne basın mensuplarından yoğun ilgi

Ak Parti'nin düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Akreditasyon yaptıran binin üzerinde basın mensubu, mitingi takip etmek için kendileri için ayrılan alana geldi.

Ak Parti tarafından bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan "Büyük İstanbul Mitingi" için kapılar açıldı. Mitingi takip etmek için akreditasyon alan bin kişinin üzerinde basın mensubu da kendilerine ayrılan alana geldi. Yerli ve yabancı basın mensuplarının mitinge yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

"Artık Avrupa'nın da, ulusal anlamda tüm dünyanın da ilgi gösterdiği bir miting olacak"

Mitingi takip etmek üzere alana gelen TGRT haber spikeri Mehmet Aydın, "Büyük İstanbul Mitinginde yaklaşık bine yakın basın mensubu var. Bu anlamda gerçekten iyi hazırlanmış bir organizasyon olmuş. Büyük İstanbul Mitingi seçime bir hafta kala son viraj. Son düzlükte artık partiler son argümanlarını kullanacaklar. Hem ulusal hem de uluslararası tüm basın mensuplarının burada olduğunu görüyoruz. Binin üzerinde basın mensubu var. Sadece Türkiye'nin ilgi gösterdiği bir miting olmaktan çıkıyor. Artık Avrupa'nın da, ulusal anlamda tüm dünyanın da ilgi gösterdiği bir miting olacak. Çünkü stratejik öneme de sahip olan bir miting" dedi.

Miting öncesi alanda yerini alan TGRT Haber Muhabir Kaan Kalyoncu ise "İstanbul bugün önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. AK Parti, Büyük İstanbul Mitingini gerçekleştirecek. Şu an itibariyle kapılar açıldı. Bizler de basın olarak yerimizi aldık. Sadece Türkiye'deki basın mensupları değil, dış basının da yoğun ilgisi var. Toplamda bin 200 basın mensubu burada yerini aldı. Neler olacağını biz de merakla bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL