Erdoğan, MYK'da bizzat gündeme getirdi! Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına büyük zam geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da gündem maddelerinden biri de ekonomi oldu. Toplumun her kesimi rahatlatacak adımlar atılacağını işaret eden Erdoğan'ın; yeni yılda memur, işçi ve emekli maaşlarında önemli bir artış olacağını MYK üyeleriyle paylaştığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan'ın gündeminde 2023 seçimleri vardı. Bu çerçevede ele alınan konulardan biri de milletvekili listeleriydi. Erdoğan'ın milletvekili listelerinin titizlikle hazırlanması gerektiğini, listeler hazırlanırken kamuoyu araştırmalarının, anketlerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ettiği öğrenildi.

MEMUR, EMEKLİ VE İŞÇİYE YILBAŞINDA ZAM GELİYOR

Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi de toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.

ÖĞRENİM KREDİLERİNDEKİ FAİZLER SİLİNECEK

Toplantıda torba yasaya ilişkin hazırlık da gündeme geldi. Meclise gelecek torba yasada hangi tekliflerin yer alacağı istişare edildi. Torba Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Bu düzenleme ile 3 milyondan fazla gencin öğrenim kredilerindeki faiz silinecek. Yeni öğrenim kredileri için ise düzenleme yapılacak.

EYT'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili çalışmaların da henüz olgunlaşmadığı öğrenildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Erdoğan'a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

SEÇİM BÜLTENİ HAZIRLANIYOR

2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat veren Erdoğan'ın 2023 seçimlerini "Biz kazanacağız" dediği öğrenildi. Partide seçim çalışmalarına da başlandı. Genel Başkan Yardımcıları çalışmaları takipte olacak. Her başkanlık ayrı çalışma yürütürken içinde vaatlerin başlıkları beyanname manifesto vs. olan bir seçim bülteninin de hazırlandığı öğrenildi.

Toplantıda anketlerdeki durum ve ekonominin anketlere yansıması da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın özellikle ekonomik alanda yeni adımlarla vatandaşın derdine çare olunsun talimatı verdiği öğrenildi. Toplantıda yeni paketler, istihdam çalışmaları ve il başkanlarının yürüttüğü çalışmalar da konuşuldu.