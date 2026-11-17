CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında fon soruşturmaları ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) düzenlemesi görüşüldü.

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Merkez'deki MYK toplantısının açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç politikadan dış politikaya kadar geniş bir değerlendirmede bulundu. Erdoğan'ın, fon sürecinin yılbaşına kadar tamamlanması yönünde değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.

SPK KANUNU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis çalışmaları hakkında sunum yaptı. Güler, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı SPK düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. MYK üyeleri düzenlemeyle ilgili önerilerde bulundu. Alınan bilgiye göre teklifin 25 maddeden oluşması bekleniyor. Düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara verilen hapis ve idari para cezalarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, denetim süreçlerinin güçlendirilmesi için yeni tedbirler getirileceği belirtildi. Teklifte şeffaflığın da ayrıca ele alınması bekleniyor. Yıl sonunda TBMM'ye sunulması öngörülen teklifin ocak ayında kanunlaşması bekleniyor.

TÜRK DÜNYASI KALKINMA BANKASI

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da sunum yaptı. Kamu araştırmalarına yer verilen sunumda Türk Devletleri Teşkilatı'nın hızlı bir biçimde cazibe merkezi haline geldiği vurgulandı. Araştırmalarda, vatandaşların en çok iş birliği yapılmasını istediği alan ise dış politika sahası olduğu rapor edildi. Türkiye öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri arasında 'Türk Dünyası Kalkınma ve Yatırım Bankası' kurulması hedefleniyor. Bankanın, Asya ve Pasifik genelinde sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli büyümeyi destekleyen çok taraflı kalkınma bankası olan Asya Kalkınma Bankası modeline benzer bir yapıda olacağı aktarıldı. Ayrıca yine Türk Dünyası Teşkilatı üyesi ülke vatandaşlarının havalimanlarında pasaport kontrolünden daha hızlı geçebilmesi için ortak havalimanı kontuarı uygulamasına geçilecek. Söz konusu uygulamanın ilk İstanbul Havalimanı'nda hayata geçmesi hedefleniyor.

AR-GE Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in de yine toplantıda fon soruşturması başta olmak üzere Terörsüz Türkiye, ekonomik ve bölgesel gelişmeleri kapsayan bir sunum yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı