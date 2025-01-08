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AK Parti Muğla İl Başkanı, Bakanlıklarla İlk Temaslarını Gerçekleştirdi

AK Parti Muğla İl Başkanı, Bakanlıklarla İlk Temaslarını Gerçekleştirdi
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AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Adalet ve Çevre Bakanlarıyla yaptığı ziyaretlerde Muğla'nın sorunlarını masaya yatırarak kamu konutları ve kiralama konularında taleplerde bulundu.

Göreve seçildikten sonra ilk defa Bakanlıklar düzeyinde temaslarda bulunan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, dün gerçekleştirdiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ziyaretinin ardından bugün de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Başkan Vekili Av. Ayşegül Mungan, Bakan Murat Kurum'u ziyaretlerinde, Muğla'nın Sorunlarını masaya yatırdı.

İl Başkanı Laçin ve Mungan, Bakan Kurum'dan Muğla ve İlçelerinde kamu görevlileri, yüksek kira nedeniyle çalışmak istemediklerini ve il dışına tayin talebinde bulunduklarının altını çizerek,

Özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça İlçelerinde, hazine arazileri tahsisi yapılarak, bu arsalar üzerinde bir bölümüne kamu konutu, bir bölümüne de turizm tesisi çalışanlarına konut yapılmasının zorunlu olduğunu, bu konuda Bakanlık olarak destek vermelerini istedi.

İl Başkanı Laçin, ayrıca Seydikemer'de yapılan TOKİ konutlarının kanalizasyonunun Eşen çayına bırakılmamasını, bundan böyle, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Dalaman ilçelerinde MUÇEV üzerinden yapılacak kiralamaların kamu yararı gözetilmesi ve vatandaşın görüşleri doğrultusunda yapılması konusunda görüşlerinin alınmasını talep etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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