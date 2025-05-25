AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin en yetkili karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile bir araya geliyor. Yarın düzenlenecek toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bir sunum yapması bekleniyor. Öte yandan siyasi gündem ve Meclis çalışmaları da masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin mesajlar vermesi, MKYK üyelerinin Terörsüz Türkiye'nin sahadaki yansımalarını aktarması öngörüler arasında.

ANAYASA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni anayasa çalışmaları da toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı Türkiye için istediğini belirterek, "Tekrar seçilme gibi bir derdim yok" mesajı vermişti. Erdoğan'ın mesajının ardından MHP'den ve muhalefet partilerinden gelen açıklamalar AK Parti MKYK'sında müzakere edilecek. AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarında geldiği nokta istişare edilecek.

SEÇİM ÖNCESİ MKYK'DA MECLİS ÇALIŞMALARI KONUŞULACAK

Meclis takvimi ve Meclis çalışmaları da MKYK'da konuşulacak hususlar arasında. 3 Haziran'da Meclis Başkanı seçiminin yapılması bekleniyor. Bu dönemde AK Parti'nin grup yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağı da MKYK'da netleşecek. 28 Mayıs Çarşamba günü ise kapalı grup toplantısında grup yönetimi için seçim yapılacak. Toplantıda Meclis komisyonlarında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı da müzakere edilecek.

"BARIŞ MASASI" İSTANBUL'DA KURULUR MU?

Dış gelişmelere de o toplantıda bir parantez açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesi masada olacak. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sona erdirilmesi için Türkiye'nin çabaları, Suriye'de istikrarın sağlanması amacıyla atılan adımlara ilişkin kurula bilgi verilmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARI

Öte yandan, enflasyonla mücadele adımları, KOBİ'lere destek paketinin yansımaları ve ekonomi programında gelinen son durum da masada olacak.