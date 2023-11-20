AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca'da fırtınadan zarar gören balıkçıların yanında olacak

AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, devletin fırtınadan etkilenen balıkçıların yaralarını saracağını söyledi.

Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile Akçakoca ilçesinde fırtınadan zarar gören balıkçı barınağını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Barınakta incelemelerde bulunan Öztürk, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş'tan bilgi aldı.

Öztürk, ilgili kurumların alanda rapor tuttuğunu, yaraların hep birlikte sarılacağını belirterek, "Yaşadığımız üzücü olaydan sonra Akçakoca'da incelemede bulunduk. Liman başkanımıza, balıkçılara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Devletimiz felaketi yaşayan kim olursa olsun Akçakoca'daki balıkçı esnafımızın da yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şengüloğlu, ilçede daha önce böyle felaketin yaşanmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akçakoca'da yaşanan felaketin boyutunu incelemeye geldik. Aldığımız bilgiye göre, bu alanda daha önce böyle büyük felaket yaşanmamış. Denizde dalga boyu 7 metreye kadar ulaşmış. Şükürler olsun, can kaybımız yok ama ciddi maddi zayiat var. Devletimizin ilgili kurumları raporlarını tuttu. En kısa süre içerisinde bu alanın normale dönmesi için gereken yapılacak. Bizler de bunu takipçisi olacağız. Allah daha büyük felaketlerden bizleri esirgesin."