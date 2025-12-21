Haberler

AK Parti'li Cıngı, kayak kıyafetleriyle yaptığı basın toplantısında kış turizmine dikkat çekti

Güncelleme:
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, düzenlediği basın toplantısında kış turizmine dikkat çekerek vatandaşları Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti. Cıngı, Türkiye'nin kış turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ve Erciyes'in altyapısı ile turizme katkısını vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, giydiği kayak kıyafetleriyle kış turizmine dikkat çekerek, vatandaşları Erciyes Kayak Merkezi'ne davet etti.

Cıngı, Meclis'te kış turizmine dikkat çekmek amacıyla kayak kıyafetleri ve kayak takımlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Turizm sektöründe son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini belirten Cıngı, geçen yıl 62,2 milyon turistin Türkiye'ye geldiğini, bu yıl 64 milyar dolar turizm geliri elde edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin kış turizminde de adından bahsettirdiğini vurgulayan Cıngı, Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nin altyapısı, teknik imkanları ve pist uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olduğunu ifade etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yaklaşık 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip olduğuna dikkati çeken Cıngı, "Erciyes Kayak Merkezi, çocuklarımızın eğitim alabileceği, profesyonel kayakçılara hitap edebilen farklı zorluk derecelerine sahip pistlere sahiptir." dedi.

Cıngı, projesi yürütülen hızlı tren tamamlandığında da Ankara'dan yaklaşık 2 saatlik yolculukla Kayseri'ye ulaşılabileceğini anlattı.

Kayak turizminde Erciyes'in önemli bir nokta olduğunun altını çizen Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ne vatandaşları davet ederek, şunları kaydetti:

"Aralık ayında başlayıp bazen mayıs ayına kadar başlayan kış sezonu Erciyes'i önemli merkezlerden biri haline getiriyor. Erciyes turizm çeşitlerini birleştiren, insanların farklı aktivitelerle keyifli zaman geçirecekleri turizm destinasyonu olarak gün yüzüne çıkıyor."

Yabancı turistlerin de Erciyes'e geldiğini dile getiren Cıngı, bölgede önemli otellerin de bulunduğunu, konaklamadaki kapasitenin her sene arttığını belirtti.

Cıngı, kayak sporunun çocukları dijital bağımlılıktan da kurtaracağını sözlerine ekledi.

