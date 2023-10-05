AK Parti'li Saygılı'dan partisinin olağanüstü kongresi öncesi açıklama Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, parti olarak yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduklarını belirterek, "'Hep yeni hep ileri' diyerek eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, parti olarak yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduklarını belirterek, "'Hep yeni hep ileri' diyerek eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Saygılı, AK Parti'nin, 7 Ekim Cumartesi günü yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Kasım 2002'den bu yana 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olduklarını hatırlattı.

Bu başarıların arkasında yatan en önemli unsurlardan birinin dinamik kalmayı başarabilmek olduğunu bildiren Saygılı, şunları kaydetti:

"AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz."

Saygılı, 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açılarıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. 'Hep yeni hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."