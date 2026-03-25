AK Parti'li Cıngı, partisinin Türkiye'de kapsamlı kalkınma atılımları gerçekleştirdiğini söyledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, partisinin Türkiye'de ve Kayseri'de kapsamlı kalkınma atılımları gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 yılı bütçesinin 19 trilyon lira olduğunu hatırlatarak, bütçede en yüksek payın eğitime ayrıldığını ifade etti.

Sosyal yardımlar için 1 trilyon liranın ayrıldığını aktaran Cıngı, bütçeyle çok sayıda projeye finansman ayrıldığını kaydetti.

Murat Cahid Cıngı, iktidarları döneminde kamu maliyesinin sağlam temellere oturtulduğunu, kaynakların milletin hizmetine sunulduğunu vurguladı.

Uzun vadeli planlama sayesinde Kayseri'nin ekonomik dinamizminin arttığına işaret eden Cıngı, partisinin Türkiye'de ve Kayseri'de en kapsamlı kalkınma atılımlarını gerçekleştirdiğini aktardı.

Ulaşım ve altyapı alanında Kayseri'nin en kapsamlı dönüşümü yaşadığını anlatan Cıngı, kentteki ana arterlerin yenilenerek trafik ve sürüş güvenliğinin sağlandığını söyledi.

Ankara-Kayseri hızlı tren projesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Cıngı, kentteki hafif raylı sistem hatlarının genişletildiğini ve bu sistemin şehir içi ulaşımın ana omurgası haline geldiğine işaret etti.

Murat Cahid Cıngı, Kayseri Havalimanı yeni terminal ve apron binası projesinin tamamlandığını anımsatarak, geçen yıl havalimanında yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Kayseri Havalimanı'ndaki yolcu sayısının 3 milyonun üzerine çıkmasının planlandığını belirten Cıngı, "Şehrimiz artık daha güçlü, daha yüksek kapasiteli kara, hava ve demir yolu altyapısına sahiptir. Şehrimizin ticaret yollarının ve ulaşımın kavşak noktası halinde bulunması kara, hava ve demir yolundaki gelişmeleri tetiklemiştir. Daha yaşanabilir şehir hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Kayseri bugün geleceğe güvenle yürüyen bir Anadolu şehri konumundadır." diye konuştu.

Sağlık alanında kentte önemli gelişmelerin yaşandığının altını çizen Cıngı, sağlıkta fiziki kapasite artışına gidildiğini ifade etti.

Cıngı, son 23 yıldaki yatırımlarla Kayseri'nin sanayi ve teknolojide de lokomotif iller arasında yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
