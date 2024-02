AK Parti Osmaniye İlçe ve Belde Başkan Adayları Tanıtıldı

AK PARTİ OSMANİYE İLÇE VE BELDE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

? Osmaniye'de Ak Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göstereceği belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Şehit Mehmet Karacatilki Konferans Salonu'nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra AK Parti'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Ömer Çelik, seçim yaklaştığı zaman birilerinin kabus gördüğünü belirterek "Birileri sandık yaklaştığı zaman 'Hangi terör örgütü destekçileri ile ittifak yapacağız' diye telaşa düşerler. Birileri seçimi ve sandığı gördüğü zaman kendi partilerinde iç savaş başlatırlar ama biz, sandık gördüğümüz zaman demokrasi bayramı yaparız. Biz sandık gördüğümüz zaman kardeşlik bayramı yaparız. Biz seçim gördüğümüz zaman milletimizle buluşmak için heyecanlanırız, coşarız, sandığa coşkuyla gideriz" dedi.

'ŞER CEPHESİNİN EMELLERİNİ BOŞA ÇIKARDINIZ'

Seçimlerin, herkesle her şey için ittifak yapanların sandığa gömüldüğü ve bir daha çıkmadığı bir seçimin imzası olacağını dile getiren Çelik, "Bunlar memleketin hayrına yaptığımız her işte partimizin kurulduğu ilk günden beri karşımıza çıktılar. O günden beri hiç durmadan duraksama bilmeden bu memleket için yapılacak her türlü iyiliğin karşısına dikildiler ama sizler bu salonları, bu meydanları doldurarak, bu sokakları bu mahalleleri demokrasi mücadelemizle nakış gibi işleyerek bütün bu şer cephesinin emellerini, planlarını, kötülüklerini boşa çıkardınız. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'taki gayretinizle cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtiniz. Cumhur İttifakı'nı sandıktan en güçlü bir şekilde çıkardınız. Şimdi de inşallah adaylarımıza en güçlü desteği vererek en büyük demokrasi zaferlerinden birinin altına Osmaniye yazacaksınız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasının devamında, "Etrafta konuşulanlara bakmayın. Türkiye'mizle ilgili kim hangi planı yaparsa yapsın cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece, sizler bu salonları, bu meydanları, bu sokakları böyle coşkulu bir şekilde doldurduğunuz sürece hiç kimse Türkiye'ye zerre kadar zarar veremez. Ne kara vatanımızdan bir çakıl taşı veririz, ne mavi vatanımızdan bir damla su veririz. Sonuna kadar biriz, beraberiz. Birlik bizim için dirlik bizim için deriz" dedi.

Ömer Çelik, konuşmaların ardından ilçe ve belde belediye başkanı adaylarını tanıttı, mevcut belediye başkanlarına da teşekkür etti.

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,