AK Parti'li Açıkkapı, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçının ertelenmesini değerlendirdi

AK Parti'li Açıkkapı, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçının ertelenmesini değerlendirdi
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasındaki Nesine 2. Lig play-off 3.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasındaki Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasının tatil edilmesine ilişkin, "Hem kulüp başkanlarının hem kulüp yöneticilerinin hem siyasetçilerin şehirler arasında oynanan müsabakalarda kullandıkları dile çok önem vermeleri gerekiyor." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah milletvekilleriyle bir araya gelerek ülke gündemi ve illerinin gündemlerine dair istişarede bulunduğunu bildirdi.

Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmasının, yardımcı hakemin başına "madde" isabet etmesi nedeniyle tatil edildiğini hatırlatan Açıkkapı, "Tıpkı dün Elazığ'da oynanan rövanş maçında olduğu gibi geçtiğimiz hafta Van'da oynanan karşılaşmada istenmeyen olaylar oldu. Hem kulüp başkanlarının hem kulüp yöneticilerinin hem siyasetçilerin şehirler arasında oynanan müsabakalarda kullandıkları dile çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü ortamın gerilmesi hiç kimseye fayda sağlamaz." diye konuştu.

Elazığ'da AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin bu müsabakanın kardeşçe bir karşılaşma olması ve ortamın yumuşaması için gayret gösterdiklerini aktaran Açıkkapı, "Ama maalesef hem Elazığ'da hem Van'da bu holiganlık tüm iyi niyetli çabaların başarıya ulaşmasına gölge düşürdü. Biz inanıyoruz ki ne Vanspor ne Elazığspor ne de Türkiye'deki herhangi bir kulübün şampiyonluğu, bir kardeşimizin saç teli kadar değerli" ifadesini kullandı.

Açıkkapı, şehirler arasındaki kardeşliği, huzuru, barışı bozacak kim olursa olsun bunlara kulak verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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